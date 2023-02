Solve Next, la compañía líder en innovación de Silicon Valley llega a Colombia

Solve Next, una compañía líder en la creación estratégica de innovación, abre sus puertas en Colombia para ofrecer sus servicios de capacitación a líderes y altos ejecutivos para de esta forma implementar un sistema de innovación dentro de las organizaciones nacionales.



La llegada a Colombia de esta compañía, pionera de innovación, hace parte de su estrategia global de expansión que se enfoca en “una red de partners locales que permitan desarrollar el propósito de llevar innovación de clase mundial a mercados desatendidos que no han tenido la posibilidad de tener este conocimiento, herramientas o metodologías suficientes”, afirma Greg Galle, líder de Solve Next.



La llegada de estas propuestas al mercado local plantea varios retos en especial para la innovación, los cuales varían dependiendo del país y las industrias a las que se enfrente. Para Greg Galle, estos retos pueden girar entre el poco acceso a fondos, la falta de disposición en la colaboración y la complejidad en términos de reglamentación, lo que desarrolla la necesidad de crear capacidades y conocimientos bajo esta realidad.



Es por esta razón que empresas como Solve Next llegan al mercado, para promover la posibilidad de que organizaciones nacionales tengan la oportunidad de implementar su sistema de innovación, que consiste en tres niveles.



“Nuestro sistema plantea que la innovación está centrada en el ser humano, es decir, identificar quienes son las personas con las que vamos a implementar las estrategias, cuáles son sus roles, las capacidades que equipos se necesitan y que estén alineados, que no sea un solo equipo focalizado en algo sin que otros miembros no estén enterados”, comenta Galle.



Del mismo modo, Solve Next plantea para la llegada al mercado local poder “identificar los pasos y los criterios a usar para que la innovación se dé” y así poder involucrar la visión y futuro de las compañías que decidan optar por este camino, enfocándose en generar un impacto positivo con sus avances.



De igual forma, para Grag Galle, la llegada de Solve Next a Colombia se da con el pensamiento de que se trata de “un país importante para la región, que tiene empresarios líderes en América Latina y relevantes para el mundo. Es un país con muchas oportunidades de crecimiento y nosotros queremos contribuir para que eso suceda a través de la innovación y la constante transformación.”



Solve Next nace en 2012 y constantemente llega a miles de personas por año a través del trabajo conjunto para lograr impactar en la transformación de las compañías a nivel globa