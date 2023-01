Se disparan alarmas sobre abastecimiento de hidrocarburos, tras anuncios de Minminas

Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, durante su participación en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, generaron de nuevo preocupación sobre el futuro de la exploración de gas y petróleo en el país.



Diferentes sectores económicos se pronunciaron ante las palabras de la Ministra que enfatizaron una vez más que Colombia le cierra la puerta a la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.



“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, argumentó Vélez.



Uno de los primeros en reaccionar fue Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, quien calificó de preocupantes las palabras de la Ministra.



“Para Colombia es estratégico continuar siendo autosuficiente y soberano en materia energética. Detener la dinámica exploratoria no solo pone en riesgo esa finalidad sino que a la vuelta de unos años terminaría impactando las finanzas públicas”, dijo el Presidente de la ACP y enfatizó que ojalá esto no sea una decisión ya tomada de parte del Gobierno.



Actualmente Colombia cuenta con un número importante de contratos de producción y exploración vigentes, pero debido a que los campos de petróleo y gas declinan en alrededor del 15% al año, es necesario estar renovando esa producción que se está utilizando y la manera de hacerlo es haciendo nuevas exploraciones, explican los expertos.



“Desde el momento en que se firma un contrato de exploración pueden transcurrir 6 años hasta el momento en que hay un primer barril de crudo o unas primeras moléculas de gas. Por tanto, si dejamos de explorar a la vuelta de unos años no tendremos nada para cosechar. De ahí la importancia de no parar esa dinámica”, explicó Lloreda.



Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, señaló que anunciar la renuncia a la principal fuente de divisas, de exportaciones, de inversión extranjera, y de recursos para las finanzas públicas, sin reemplazarla, genera una presión insostenible sobre la economía, la tasa de cambio y la inflación. “Los efectos pueden ser irreversibles”.



A su vez el ex presidente Iván Duque calificó esta decisión como un “suicidio económico y social”, recalcando que se puede realizar una transición energética siempre y cuando esta se realice de manera responsable manteniendo una fuente de ingresos.



“El petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa y son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores; es una de las fuentes principales de divisas para nuestra economía, no hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y mediano plazo”, enfatizó el ex mandatario.



El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, aclaró que los anuncios de la ministra Vélez de frenar los contratos de exploración de hidrocarburos no son una decisión de Gobierno, sino una visión. A través de sus redes sociales, aseguró que la transición energética llevará unos 20 años y que Colombia sigue necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo.

Lo que dice el presidente Petro

El jueves, tras las declaraciones de la Ministra, el presidente Gustavo Petro dijo que su gobierno está convencido de que “una fuerte inversión en turismo, dada la belleza del, país, podría, en un corto plazo llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil”.



Ayer, en Francia, Petro aclaró que los contratos actuales siguen vigentes y que las reservas de gas actuales de Colombia alcanzan para el consumo interno en un periodo de entre 2037 y 2042, y puntualizó que con estos datos aún hay tiempo suficiente de consumo interno para hacer la transición planificada.



El 2050 es el año en el que se proyecta que Colombia cumpla con la meta de ser un país carbono neutral. El 30 por ciento de la inversión extranjera directa es representada por el petróleo y el gas.