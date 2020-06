Reforma tributaria será necesaria para reducir déficit fiscal por la pandemia del coronavirus: MinHacienda

Natalia Moreno Quintero

El Ministerio de Hacienda aseguró que una vez superados los embates sanitarios de la pandemia del Covid-19, será necesaria una nueva reforma tributaria que permita generar ingresos para pagar la deuda.



Desde la cartera económica prevén que el déficit fiscal de Colombia llegará para fin de año a un -8,2 % del PIB. La meta para 2021 es que tal déficit llegue a niveles del -5,1 %.



Así lo anunció el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, quien afirmó que el próximo año los ingresos podrían aumentar en un 12 %, reduciendo la deuda de manera significativa.



"Para el año 2022 y para los años venideros, implica que una vez hayan pasado los efectos de la pandemia, el cumplimiento de las reglas del déficit fiscal requiere una reforma de al menos 2 % del PIB”, manifestó Zárate.



Desde la cartera de Hacienda, no obstante, se indicó que la discusión sobre una nueva reforma no se iniciaría antes de que pase la pandemia, por tanto no hay certeza de que en 2022 ya esté aprobada. El país tiene -aseguran- espacio para aumentar los impuestos y reducir los gastos de funcionamiento.



Cabe mencionar que la semana pasada el Comité de Regla Fiscal decidió suspender la Regla Fiscal hasta el año entrante como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia.