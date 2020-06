Las fechas clave para el pago con descuento de predial y otros impuestos

Alejandro Cabra Hernandez

Los contribuyentes caleños podrán acogerse a descuentos para liquidar o pagar los diferentes tributos a nivel municipal y departamental como del impuesto predial unificado, multas de tránsito, impuesto automotor y ponerse al día con la revisión técnico mecánica.



En este sentido Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda Municipal, recordó que el plazo para el pago del predial -con vigencia actual otorgando el 20 % de descuento al capital- se podrá hacer hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, el funcionario informó que quienes estén en mora en el pago del predial pueden acceder al ‘Mega Papayazo Tributario’. “Los contribuyentes que nos adeudan los años gravables 2019 y anteriores tienen descuentos del 100 % en los intereses, más un 20 % del capital adeudado. También aplica para tributos como valorización, Industria y Comercio y multas de tránsito o del Código de Policía”, detalló.



Entre tanto, la directora de Rentas del Valle, Zoraida Bravo, contó las fechas límites para el pago del impuesto automotor de acuerdo con el número de la placas terminadas.



Por otra parte, el plazo para ponerse al día con revisión técnico mecánica es hasta el próximo martes 30 de junio.

Pago de impuesto automotor

De acuerdo con la directora de Rentas del Valle, Zoraida Bravo, “las fechas para el pago del impuesto automotor se corrieron en dos oportunidades por la situación económica, pero era tiempo que los vallecaucanos se programaran e hicieran sus pagos”.



Es por esto que recuerda que el próximo martes 30 de junio es el vencimiento para el pago del impuesto para placas terminadas de 000 a la 333.



Para las placas comprendidas entre el 334 y el 666, la fecha límite es el 31 de julio y para las placas 667 a la 999, el 31 de agosto.

Igualmente, este último día es el vencimiento las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos.



Hasta el 31 de octubre los contribuyentes morosos tendrán el 20 % de descuento para el capital y el 100 % para sanciones e intereses.

“Desde el 1 noviembre hasta el 31 de diciembre el porcentaje de descuento sobre capital es del 10 % y del 1 de enero hasta 31 de mayo de 2021 el descuento es de sanciones e intereses con el pago total del capital”, señaló Bravo.



El pago de este tributo se puede hacer a través de la página www.vehiculosvalle.com.co o forma presencial por ventanilla en el primer piso del Palacio de San Francisco.

Descuento del 20 % en predial

Hasta el 31 de diciembre se podrá realizar el pago del Impuesto Predial Unificado de vigencia actual con el 20 % de descuento.



El plazo de dicho descuento se amplió mediante el Decreto 0930 de 2020, pues inicialmente el beneficio iba hasta el 30 de junio.



Cabe enfatizar que este alivio solo se hará por pronto pago, es decir, para las personas que se encuentren al día en el impuesto predial.



El pago de la factura vigencia 2020, incluido el descuento por pronto pago, podrá realizarse mediante la modalidad de cuotas hasta el mes de diciembre; el plazo o las cuotas no pueden ir hasta el próximo año, pues no se aplicaría el beneficio.



Entre tanto, Fulvio Soto, director de Hacienda Municipal, informó que para los contribuyentes que estén en mora en el pago del predial, pueden acceder al ‘Mega Papayazo Tributario’, el cual brinda un descuento del 20 % y 10 % en el capital, y 100 % en los intereses moratorios ni sanciones.



De esta manera, las personas que tengan deudas pendientes pueden aplicar al beneficio pagando en cuotas sin intereses: hasta el 31 de octubre del presente año, cancelando el 80% del valor capital, y hasta el 31 de diciembre, pagando el 90 % del capital, y hasta el 31 de mayo del 2021, pagando el 100% de la deuda.



Los pagos se pueden realizar en la sala de atención al contribuyente en el CAM, la cual tiene jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; también en los diferentes CALI de la ciudad, un puesto habilitado en Metrocali y en el puesto de Cañaveralejo en el horario de 8:00 a.m. a 12 M y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



Igualmente, a través de la página web de Alcaldía, cali.gov.co, se puede descargar la factura y realizar el pago por PSE.

Plazo para ponerse al día con revisión técnico mecánica

El plazo para ponerse al día con la revisión técnico mecánica de los vehículos vence el próximo 1 de julio.



“El Gobierno Nacional dijo que para los vehículos que se les venció este requisito durante el tiempo que se tuvieron suspendidos los servicios automotor por la pandemia, una vez se abran, que fue el 1 de junio, tenían un mes para ponerse al día con la revisión técnico mecánica”, afirmó Cristhian Pabel Londoño, director operativo del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.



También Londoño comentó que desde el 1 de julio el certificado de la revisión técnico mecánica se entregará de forma virtual. “Se va a virtualizar todo el proceso, se hará por medio magnético, es decir, se va a entregar como se viene haciendo con el Soat; se envía un correo con el certificado que va a tener un QR o la persona lo podrá descargar directamente de la plataforma del RUNT, los agentes de tránsito leerán el código y verificar que esté al día”, precisó el profesional.



De igual forma, aclaró que en este requisito no se han otorgado descuentos. “La resolución 3318 del Ministerio del Transporte dejó claro que se deben manejar las tarifas establecidas por el Gobierno, hay unos mínimo y máximos, en realidad en Cali todo está en la misma tarifa, no se pueden generar descuentos, porque iría en contra de la norma y tampoco se pueden dar beneficios como bonos de gasolina o para el lavado de carro”, enfatizó.