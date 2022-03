¿Qué hacer con las pensiones? El debate que puso 'al rojo' la campaña presidencial

"En Colombia no funciona un verdadero sistema pensional que defienda los derechos de los colombianos para que logren una pensión. Lo que hay es un sistema de utilidad bancaria que les cobra a los afiliados a los fondos privados el 30% de comisión sobre los pagos que hacen los afiliados".



La afirmación la hizo hace pocos días el candidato a la presidencia Gustavo Petro en un debate, lo que generó un verdadero revuelo en el país.



Agregó que de 4,5 millones de colombianos de la tercera edad, solo 1,5 millones tienen pensión pagada por el Estado, los 3,5 millones restantes no la tienen, ni la tendrán.



Sus palabras causaron molestia en muchos colombianos, incluidos los demás candidatos a la presidencia, y asombro entre otros. Los primeros dijeron que eso no es cierto y enseguida le salieron al paso a esas apreciaciones.



Desde el día del debate muchos colombianos se preguntan... ¿cómo se cotiza en los fondos privados y en Colpensiones?, ¿cuál es el porcentaje real?



A esas inquietudes se suma el cuestionamiento sobre las modificaciones que debe tener el sistema pensional para darle la posibilidad a más colombianos de que se puedan pensionar. Hoy solo disfrutan de una mesada alrededor de 1,4 millones de personas en Colpensiones y unas 200.000 en los fondos privados.



La población económicamente activa en el país es de 24 millones y aproximadamente sólo entre el 45% y el 48% cotiza a pensión, es decir entre 10 millones y 11,5 millones de personas, de acuerdo con cifras de la Superfinanciera.



El régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais) que administran los fondos de pensiones tiene la mayoría de cotizantes. Adriana Paredes, gerente de Consultores en Pensiones, comentó que pueden tener entre activos e inactivos unos 18 millones, mientras que el régimen de prima media (RPM) que maneja Colpensiones, entre activos e inactivos 7 millones.

¿Cómo funcionan los aportes a las pensiones?

Lo primero es que la tasa de cotización en pensión es del 16% del Ingreso Base de Cotización (IBC), o sea el salario o ingreso mensual, y se distribuye de la siguiente manera de acuerdo con el régimen en el que se encuentra afiliado un trabajador.



Vale la pena precisar que en el caso de los empleados el 16% se calcula con base en el ciento por ciento del salario, mientras que para los independientes con el 40% del ingreso neto.



¿Cómo se distribuye ese 16%? En el caso de Colpensiones, el 13% del salario se destina a pensión de vejez. El restante 3% se destina a gastos de administración, pensión de invalidez y muerte (la comisión).



En los fondos privados la tasa de cotización es la misma, 16% del salario, pero aquí cambia un poco la distribución, dicen analistas: El 11,5% del salario se destina a capitalizar la pensión de vejez, el 1,5% se dirige al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el 3% se destina a gastos de administración, pensión de invalidez y muerte. Como se puede observar, los gastos de administración (3%) son iguales en ambos regímenes.



Al explicar esos porcentajes con un salario mínimo legal de este año que es de $1.000.000 mensuales, el aporte es el siguiente: 16% es la tasa de cotización a pensión, o sea $160.000 en ambos regímenes.



De ese valor, en Colpensiones se aporta el 13% a pensión de vejez ($20.800), pero en un fondo privado baja un poco el aporte, 11,5%, es decir $18.400.



Ahora, en ambos regímenes se distribuye el 3% del salario para gastos de administración y pensiones de invalidez y muerte, pero los analistas consultados señalan que ese cobro no afecta el valor de la mesada pensional de quien se encuentre afiliado a Colpensiones, toda vez que su pensión se liquida con base en el promedio de los salarios cotizados durante los diez últimos años, en tanto que en los fondos privados la pensión se calcula con base en el capital ahorrado.



Así las cosas, como la comisión se calcula sobre el salario y no sobre el aporte, la afectación de los ahorros es significativa, agregan.



Por su parte, Marcelo Duque, director de la empresa comomepensiono.com, explica la comisión del 3% del salario de la siguiente manera: “Si una persona se gana $1.000.000 el 3% sería $30.000 por mes, cada vez que cotice. Pero no todo el 3% es para el fondo privado porque debe pagar los seguros que cubren invalidez y sobrevivencia”.

El sistema pensional colombiano debe modificar las comisiones que cobran los fondos de pensiones a sus afiliados, según expresan algunos analistas.

¿Cuál es la comisión real?

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, los fondos privados están cobrando, en promedio al mes, 1,2%. Si es así y un trabajador labora todo el año, la comisión anual no llega al 30%, sino al 14,4%.



Si bien la comisión es del 3%, no todo ese porcentaje es para el fondo, pero además se ajusta dependiendo de la entidad. La Superfinanciera señala que en Skandia el 3% de la comisión se distribuye así: 2,10% es la comisión de administración por los aportes obligatorios y el 0,90% para los seguros previsionales (invalidez y muerte).



En Colfondos, el 0,85% es la comisión por los aportes y el 2,15% corresponde a los seguros previsionales. Protección maneja los mismos valores. En Porvenir la comisión es del 1,0% y a los seguros previsionales se destina el 2,0%. Por esa razón el Presidente de Asofondos dijo que Petro está equivocado.

Algunos analistas opinan que la edad de pensión no debe igualarse entre hombres y mujeres porque las condiciones laborales no son las mismas

¿Se puede cambiar la comisión?

Sí, pero a través de una reforma al sistema pensional colombiano.

El especialista Marcelo Duque propone que se modifiquen las de los fondos privados. “Creo que puede haber una parte fija de acuerdo con el salario del trabajador y una parte variable según la rentabilidad de la cuenta del afiliado. Así las cosas, a mayor rentabilidad en el fondo privado más capital en la cuenta y por tanto mejor pensión en ese régimen pensional”, agrega.



También propone que la reforma pensional elimine los regímenes especiales, excepto el de las Fuerzas Militares y de Policía.



Asimismo, modificar la fórmula de cálculo en el régimen público, con el objeto de orientar el subsidio a las personas de menores ingresos. Se deben mantener los derechos actuales de los pensionados y definir un régimen de transición, que respete las condiciones actuales en Colpensiones para quienes estén a 12 años o menos de pensión, es decir, mujeres mayores de 45 años y hombres de 50 años.