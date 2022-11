Prima navideña inyectará cerca de $10,3 billones a la economía, según Asofondos

En diciembre viene uno de los pagos que más esperan los trabajadores y que dará un alivio a las finanzas de los hogares en época navideña, en medio de las altas tasas de interés y la inflación: la prima.



Hasta el próximo 20 de diciembre tienen plazo los empleadores para pagar esta prestación, a la que tienen derecho todos los trabajadores vinculados a una empresa mediante un contrato laboral diferente al de prestación de servicios, y que corresponde a un salario de 15 días por semestre laborado.



Según cálculos de Asofondos, esta prima navideña la recibirán cerca de 10 millones de trabajadores, por un monto total de $10,3 billones, unos recursos que dinamizarán la economía en el último mes del año.



“Cuando uno se fija en los datos de la prima navideña, se da cuenta que la propensión marginal a consumir de los hogares es más alta que el promedio del año, lo que quiere decir que los recursos se destinan en su mayoría a regalos, viajes, etc. Diciembre es el mes en el que la dinámica del consumo privado es bastante importante, precisamente por los eventos”, dice Juan Camilo Pardo, analista de Corficolombiana.



El consumo en diciembre requiere de responsabilidad financiera para que dicho ingreso extra no se vaya a gastos hormiga y se haga un buen uso del capital. En ese sentido, LR consultó a una serie de expertos sobre los consejos para evitar malgastar la prima.



Lo primero que se recomienda es conocer el monto que se recibirá, para hacer un presupuesto. El cálculo se hace multiplicando el salario base por los días trabajados; y dividiendo dicho resultado entre 360. Por ejemplo, para una persona que gana el salario mínimo, es decir $1 millón, más el subsidio de transporte de $117.172, y que trabajó durante todo el semestre, es decir, 180 días, el pago de la prima será de $558.586.



Uno de los usos que se recomienda es el de aprovechar para pagar las deudas que tenga. Sin embargo, expertos aconsejan ahorrar la mayor parte e invertir, dado que se han endurecido las condiciones económicas y financieras para los hogares, con el aumento de la inflación y de las tasas de interés. Además, los expertos prevén una recesión global el próximo año, por lo que es clave tener un colchón financiero.



“La prima es un ingreso adicional que llega, pero si tienes un presupuesto y no lo habías considerado, trata de ahorrar e invertir esa prima. Hay muy buenas tasas de interés en Colombia en este momento, y a un año puedes hacer una muy buena inversión. La recomendación es no gastarla, pues viene pronto una recesión mundial. Hay altas tasas de interés en el mundo, que se deben aprovechar para invertir”, dice Andrés Moreno, analista financiero y bursátil. Eso sí, el experto asegura que si con este dinero puede evitar usar la tarjeta de crédito a varias cuotas para las compras navideñas, es mejor que lo haga.



En el caso de usar el dinero para el gasto, Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia, aconseja usar la tarjeta de crédito a una cuota y pagar con la prima, para aprovechar los beneficios que ofrecen las diferentes franquicias, como las millas o los puntos. “Se utilizaría la prima para pagar esa cuota, entonces habrían podido acumular beneficios, generar historial crediticio y darle un buen uso a la prima”, dijo Ríos.

¿Qué pasa si no le pagan la prima a tiempo?

En el caso en que no reciba la prima de servicios a tiempo, o que sencillamente no la reciba, puede acudir a un juez laboral para exigir dicha prestación.



El no pago puede derivar en diferentes sanciones para el empleador, pues se estaría infringiendo el Código Sustantivo del Trabajo. En caso de no pagar a tiempo, el empleador debe retribuirle al empleado una indemnización correspondiente a un día de trabajo por cada día de retraso.



Además, si no lo realiza durante 24 meses, también deberá liquidar los intereses moratorios. Incluso, se expone a multas de hasta 5.000 salarios mínimos.