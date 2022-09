Precio del dólar en Colombia sigue subiendo y se acerca a los $4.600

Este viernes, el dólar cerró la jornada a $4.591,96 en promedio, lo cual representó un aumento de $59,89 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que hoy se ubica en $4.532,07.



Según la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tuvo un precio

de apertura de $4.559,50, un mínimo de $4.542 y un máximo de $4.615,50. Durante la jornada se negociaron más de US$1.457,88 millones a través de 1.488 transacciones.



Los expertos esperan que la volatilidad continúe, en medio de la fortaleza del dólar a nivel mundial luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera su tasa de referencia en 75 puntos básicos la semana pasada, dejándola en 3,25%.



"Este tercer trimestre que termina hoy arrancó el primero de julio en niveles de $4.174,98 y termina en niveles que rondan los $4.525. Este trimestre también fue cuando se marcó el mayor precio del dólar en Colombia, cuando los mercados comenzaron a reflejar, en el precio del dólar, la crisis de las hiperinflaciones en el mundo. Esperemos que este último trimestre sea mejor, aunque las noticias que recibimos no son alentadoras, continúan las hiperinflaciones en el mundo, la guerra se intensifica, China sigue encerrándose, las bolsas no dejan de perder dinero y el dólar no para", dijo Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana.



La tasa de cambio sube luego de la decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, a 10%, un incremento menor al que esperaba el mercado.



"Colombia no es ajeno a la situación inflacionaria. Ayer, el Banco de la República decidió subir en 100 puntos básicos la tasa de intervención, lo que la ubicó en 10%. Los analistas del mercado financiero, tras la decisión tomada, consideran que aún queda espacio para seguir subiendo las tasas de interés", dijo Acevedo.



“Esto seguirá alimentando la presión sobre el peso”, dijo en un mensaje Daniel Rico, estratega de RBC Capital Markets en Nueva York. “Enviaron un mensaje que deteriorará las expectativas de inflación, especialmente cuando se considera el impacto de los precios más altos de la gasolina, las conversaciones sobre el salario mínimo y el efecto que tendrá la indexación en 2023”.



Los estrategas de Morgan Stanley, Ioana Zamfir y Lucas B Almeida, recomendaron a los clientes apostar contra el peso colombiano con el objetivo de una caída de la moneda a $4.755 por dólar estadounidense.



El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, bajaba 0,50% a US$88,05; mientras que el WTI retrocedía 1,58% a US$79,95.



Los analistas esperan que las compras aumenten a medida que Rusia se prepara para anexarse cuatro regiones ucranianas el viernes, en una medida que podría obligar a Estados Unidos a reforzar las sanciones contra Rusia.



El mercado ha recibido un nuevo apoyo ante la perspectiva de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus aliados recorten las cuotas de producción en su reunión del 5 de octubre.



Los analistas esperan un recorte de la producción porque los temores sobre la demanda relacionados con una posible desaceleración económica mundial y la subida de las tasas de interés han lastrado los precios del crudo.



El grupo de productores ha perdido el control sobre el mercado del petróleo en las últimas semanas y querrá reafirmar su influencia", dijo Stephen Brennock, de la correduría petrolera PVM, a Reuters, añadiendo que el liderazgo de la OPEP+ querrá salvaguardar un piso de precios de 90 dólares por barril.



"Es de esperar que los precios del petróleo reciban apoyo la próxima semana", dijo Brennock.