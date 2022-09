Las críticas por la designación de la Primera Dama como embajadora en Misión Especial

La primera dama, Verónica Alcocer, ha recibido bastantes críticas por medio de redes sociales debido al encargo y designación que le hizo la Presidencia de Colombia como embajadora en Misión Especial, figura con la que representó al país en los funerales de la Reina Isabel II y del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue una de las que criticó lo ocurrido y aseguró que el presidente Gustavo Petro incumplió la Constitución Política.



“¿Entonces Petro pasa por encima de la Constitución y no pasa nada

en Colombia? Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco (…) o con quien estén ligados por matrimonio”, afirmó la senadora.



La docente y excandidata al Senado, Sandra Borda, fue otra de las personas que se refirió a la designación y aseguró que el actual Gobierno no podía hacer críticas de los anteriores, cuando al mismo tiempo, están realizando las mismas acciones que han sido cuestionadas.



“¿Cómo se puede enarbolar el cambio si el punto de referencia son los anteriores gobiernos? “Ellos también lo hicieron” es la peor respuesta si de lo que se trata es de constituirse en algo distinto”, afirmó Borda en su cuenta de Twitter.



Frente a la revelación, la representante a la Cámara del partido Alianza Verde Katherine Miranda defendió al actual Gobierno.



“Siempre, léase bien: Siempre se comisionan las primeras damas. Miren los reportes de María Clemencia Rodriguez y de Juliana Ruiz. No se presten para juegos sucios contra el Presidente Gustavo Petro y Veronica Alcocer”, expresó Miranda en su cuenta de Twitter.

Sobre la designación

Sobre esta designación se conoció que fue un encargo del presidente Gustavo Petro y que, aunque no se ha emitido un comunicado oficial desde la Casa de Nariño, los lineamientos están estipulados por el decreto 1893 del 14 de septiembre.



Sin embargo, lo que más ha causado conmoción en el país es que para cumplir con el rol que le fue designado, a la Primera Dama le aprobaron viáticos por más de $63 millones. Según se dijo, el decreto estipula que la Cancillería asumiría los gastos en viáticos y transportes.



En el documento, que fue conocido por Blu Radio, se detallan los gastos en viáticos y tiquetes aéreos. Por una parte, en viáticos se especifica que se destinaron USD7.440.00 que a una TRM de COP4446,30 equivale a $33.080.918,40, los cuales habrían sido financiados por la caja Menor No.1 del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Con relación a los gastos en tiquetes aéreos, el documento indica que las rutas Londres - Nueva York - Tokio - Bogotá, por un valor de hasta

$30 millones de pesos, habrían sido "financiados con cargo contrato suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S.".