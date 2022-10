Este lunes, el dólar cerró la jornada a $4.546,35 en promedio, lo cual representó una caída de $44,19 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que hoy se ubica en $4.590,54.



Según la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tuvo un precio de apertura de $4.580, un mínimo de $4.513 y un máximo de $4.580. Durante la jornada se negociaron más de US$952,4 millones a través de 2.012 transacciones.



“Con el inicio del último trimestre del año, esta semana los mercados estarán atentos a la evolución de los datos de empleo en EE.UU. durante septiembre, lo cual podría marcar parte de la pauta de las expectativas de los próximos movimientos de la Reserva Federal, especialmente cuando los últimos resultados han reforzado la persistencia de un panorama de estrechez del mercado laboral”, explicó Gabriel Granados, profesional senior de investigaciones económicas en el Banco Agrario.



Lea además: Los 'motores' de empleo que hicieron repuntar la ocupación en Cali y Colombia



En Colombia, esta semana se conocerá el dato de inflación de septiembre y el mercado espera que se ubique en 11,24% en promedio, de acuerdo con la última encuesta de Citi. Según Juan Eduardo Nates, asociado senior de divisas de Credicorp Capital, si la cifra sale más alta de la esperada, “asustaría al mercado, que está viendo cómo las oportunidades del Banco de la República para seguir controlando la inflación no están siendo aprovechadas como deberían”.



El petróleo subía el lunes por indicios de que la alianza Opep+ está considerando recortar la producción en más de un millón de barriles por día para reactivar los precios cuando se reúna esta semana.



Una reducción de esa magnitud sería la mayor desde la pandemia, aunque los delegados de la Opep+ dijeron que no se tomará una decisión final sobre el tamaño de los recortes hasta que los ministros se reúnan en Viena el miércoles.



El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subía 4,18% a US$88,70; mientras que el WTI ascendía 4,96% a US$83,43.



Lea también: ¿Cómo crecerá la conexión de Colombia a Internet? Responde la nueva MinTic, Sandra Urrutia



“Es interesante que la Opep+ ya esté considerando un recorte de la producción cuando el Brent apenas ha tocado por debajo de los 85 dólares el barril”, dijo Helge Andre Martinsen, analista senior de petróleo de DNB Bank ASA, a Bloomberg. “La mayoría de los jugadores de la Opep+, incluida Rusia, están produciendo por debajo de su cuota de producción debido a limitaciones de capacidad. Por lo tanto, la mayoría del grupo no lo sentirá”.



Los futuros de índices de EE.UU. avanzaron cuando los inversionistas sopesaron la posibilidad de un pico en los rendimientos del Tesoro frente a la preocupación de que las políticas agresivas de los bancos centrales globales provocarían una recesión.



Sigue la preocupación en los mercados por el posible impacto del endurecimiento monetario en la economía después de que los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, reiteraran su determinación de contener la inflación.