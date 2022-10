¿Cómo crecerá la conexión de Colombia a Internet? Responde la nueva MinTic, Sandra Urrutia

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez, tiene claro que ampliar la conectividad en internet en todo el país, sin dejar de lado el campo, es su gran apuesta en los siguientes cuatro años.



Para cumplir ese reto también tiene claro que analizará muy bien el plan de mayor cobertura en centros poblados y en la parte rural para no repetir lo que sucedió en la pasada administración.



Una mancha como esa no se repetirá, dice, porque tiene experiencia en inspección, vigilancia, control y regulación.



Recuerda que antes de asumir las riendas del Ministerio laboró en la Contraloría como Directora de Vigilancia Fiscal y por eso le pondrá la lupa a cada proyecto que se ponga en marcha.



Esta abogada boyacense habla del presente y futuro de la conectividad en Colombia y del proceso de transformación digital, que es una de las grandes apuestas en esa cartera.



​

¿Mejorar los niveles de conectividad en el Valle del Cauca y en todo el país es una tarea inaplazable, Cómo va ese propósito?

Los indicadores de conectividad en el país nos muestran que el reto es muy interesante. La concentración en centros urbanos está alrededor de un 70% y en la ruralidad en 29%.



Muy seguramente el Valle del Cauca está en esa media.

La conectividad es la tarea número uno que tenemos en este Gobierno, la cual no va solo con infraestructura, sino que tiene que ir a la par con todo lo que significa la transformación digital, que incluye la formación del talento, para que sepan usarlo para la productividad, la apropiación y lo más importante, buscar que sean sostenibles.



El reto no es solo de despliegue, sino que le hemos sumado unos ingredientes y es convertir esa infraestructura en productiva y que la gente sepa el mundo de oportunidades que generan las TIC.



¿La idea es aumentar a cuánto esos porcentajes en los siguientes cuatro años?

​

En este momento esa meta no la tengo. Estoy construyendo la línea base y revisando indicadores.



Será una propuesta que quedará incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y en Plan TIC.



Lo que sí puedo decir desde ya es que vamos a trabajar para unir todos los esfuerzos necesarios para que con diversas tecnologías y proyectos, podamos impactar a la población que tanto lo necesita.



​

¿Para ello qué presupuesto tiene previsto el Ministerio?

​

El presupuesto del Ministerio es del orden $2,4 billones, pero en cuanto a su pregunta, si tenemos el costo del proyecto de conectividad, debo decir que aún no está costeado.



Sin embargo, tenemos un privilegio y es que generamos nuestros propios recursos, porque al ser asignatarios del espectro radioeléctrico, los operadores beneficiarios tienen que pagar una contraprestación por el uso de ese espectro.



Para el 2023 tenemos la fortuna de que se debe renovar el 70% del espectro más la subasta, que muy seguramente haremos para tecnologías 5G. Allí van a haber unas sumas interesantes con las que podremos fondear estos proyectos.



El presidente Petro le apuesta al Pacífico para que tenga una cobertura en varios frentes, pero en temas de tecnología y conectividad, esa zona está muy quedada. ¿Qué puede comentarle a la población de esa zona del país?

​

La instrucción que me dio el Presidente es que tenemos que democratizar las TIC y eso significa que de los centros urbanos podamos llevar esas experiencias a la ruralidad. Este es un compromiso que tengo y en eso trabajaré.



¿Usted cree que pasar de un 29% a un 50% de conectividad en el sector rural del país es muy complejo?

​

No me comprometo con un porcentaje y por mi rol técnico le puedo decir que hasta que analice los datos y tome las decisiones, podré saberlo. Tengo el mapa de las necesidades, sé hasta dónde tenemos que llegar. Me hace falta el cómo, ponerle valor y a partir de esa realidad, trabajar para no generar unas expectativas que no se puedan cumplir.



Ya tendremos un valor, pero la verdad es que a un ciento por ciento no llegaremos en estos cuatro años. Soñar es posible y haremos lo mejor para ser eficientes, focalizar esfuerzos y tener el mayor impacto.



​

¿Se puede hablar de tecnología 5G de manera efectiva, teniendo en cuenta que aún falta mucho por desarrollar en nuestro país?

​

Nosotros tenemos una realidad y es que tecnologías como 3G y 4G no se han desplegado al ciento por ciento en todo el país, pero sí es posible. No podemos quedarnos atrás en implementar estas nuevas soluciones que nos pueden apalancar el cierre de la brecha.



Sí se puede hablar de 5G y esto no quiere decir que nos vamos a concentrar en una sola tecnología o terminar con las que ya existen. Lo que vamos a hacer es continuar trabajando paralelamente para que tecnologías como la 5G la tengamos en el país.



Ministra, su cartera ya está blindada de contratos irregulares para evitar situaciones anómalas, como pasó en el Gobierno anterior?

​

Esta industria tiene muy buena reputación; los empresarios tienen sus hojas de vida limpias. lo del pasado fue una mancha, pero las personas que participaron en ese suceso, no eran de este sector, entonces, aprendemos de esos golpes.



Claramente viene un proceso de vigilancia y control. He trabajado en procesos de vigilancia y control; de hecho mi último cargo en la Contraloría fui la directora de Vigilancia Fiscal y entiendo muy bien el manejo de los presupuestos, de los tableros de control, de los riesgos y estoy buscando mitigar esos riesgos para que eso no nos vaya a suceder.



¿A usted qué es lo que más le preocupa dentro del sector?

​

La verdad es que no tengo una preocupación concreta. Siento que hay unos retos importantes. Ya terminé el empalme y hay que cambiar temas de fondo. También veo con muy buen ambiente el tema de la renovación del espectro para poder cumplir con el proyecto de conectividad.



Veo que Colombia en transformación digital tiene un avance muy importante y tenemos el reto de comunicarlo de una manera que todo el mundo lo entienda y lo apropie.



Hay muchas cosas importantes en transformación e innovación pública que este Ministerio ha liderado y por eso tenemos que llegar a las regiones para que se use y se potencialice.



Una entidad del Estado que haga analítica de datos, que trabaje en temas de ‘blockchain’ y en otros aspectos que da la tecnología puede llegar a ser muy eficiente con unos costos muy razonables.



Entiendo que lo que se viene para el país son grandes retos, pero dentro de todo este paquete de desafíos, ¿cuál es su gran apuesta, me puede concretar por lo menos una?

​

Ya hemos hablado de uno de ellos, la conectividad, pero como ya se lo dije, que maneje un sentido de productividad y de apropiación en el país.

Creo que esa es una palanca para llevar transformación a todos los colombianos, entendiendo que la conectividad es llevar internet a los territorios.

Supongo que la transformación digital también hace parte de ese paquete dentro de la agenda de prioridades...



Como ya lo dije, yo todo lo veo de manera integral. No podemos despegar infraestructura si no hay apropiación y transformación, de lo contrario, se seguirán profundizando nuestras brechas.



Ministra, usted dijo que antes de llegar al Mintic trabajó en actividades de vigilancia y control en la Contraloría, pero para quienes no la conocen, quiero preguntarle sobre su trayectoria y profesión...



Soy abogada. He trabajado en este sector por cerca de 18 años. También he tenido la fortuna de trabajar en las autoridades de inspección, vigilancia y control, así como de regulación y en protección a los usuarios.



Trabajé en la Comisión de Regulación de Comunicaciones; en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuando se vigilaban los servicios de las telecomunicaciones.



Trabajé en este Ministerio como asesora del Viceministro de conectividad y mi último trabajo fue en la Contraloría como directora de Vigilancia Fiscal.



Estudié Derecho en la Universidad de Boyacá, tengo una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad del Rosario y una Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.



En esa universidad he sido docente, tanto de maestría, como de especialización en Derecho de las Telecomunicaciones.