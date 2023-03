¿Por qué Viva Air hizo un ‘aterrizaje forzoso’? Las razones de la crisis que generó caos en los aeropuertos

La suspensión de operaciones aéreas durante la pandemia, el incremento de las deudas y de los costos de los combustibles, son algunas de las razones que llevaron a la crisis que hoy presenta la aerolínea Viva Air.



Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, aseguró que lo que se está viendo en estos momentos es consecuencia de una serie de acontecimientos que han sido adversos a la compañía Viva.



“Se puede afirmar que el primer causante de la crisis de esta aerolínea fue la pandemia, cuando se declaró el cierre del espacio aéreo y por lo tanto las compañías aéreas tuvieron que suspender por completo sus actividades, quedando sin ingresos operacionales, pero con una cantidad de gastos que tenían que cubrir. Esto llevó a la empresa a endeudarse y pese a que empezó la recuperación económica, venían con una deuda muy grande que no pudieron asumir”, dijo el profesor.



Se calcula que el pasivo de la aerolínea pasó de $2,02 billones a $3,4 billones al cierre del 2022.



Unido a esto, la industria aérea ha estado afectada por el incremento de los precios del combustible y el impacto del alza del dólar.



“Aerolíneas como Viva, cuyo mercado es esencialmente doméstico, reciben ingresos en pesos. Entonces la devaluación de nuestra moneda jugó un papel importante, pues la mayoría de deudas y pagos a proveedores son en dólares”, explicó Juan Felipe Reyes, abogado aeronáutico.

Pasajeros

Viva anunció que los pasajeros afectados podrán estar atentos a próximos anuncios en su página http://vivaair.com.

La Aerocivil puso en marcha planes para mitigar las afectaciones. Por ahora Latam, Avianca y Satena son la alternativa.

El presidente Petro dio instrucciones para que Satena movilice a los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos de Viva.

Impacto en los pasajeros

Para Harold Lozada, presidente de Anato capítulo Suroccidente, la situación es muy preocupante, pues la mayor afectación es para los pasajeros.



“Nosotros precompramos grupos, bloqueamos sillas y tenemos bloqueos hasta de seis meses. Todo ese dinero lo tiene la aerolínea y básicamente se va a perder, afectando financieramente a las agencias, porque son dineros que se van a esfumar”, expresó el directivo de la Anato, quien cuestionó que la aerolínea vendió pasajes hasta el mismo día que cerró operaciones, “lo que consideramos que fue un acto de mala fe”.



“Hemos insistido en la importancia de conocer el músculo financiero de las aerolíneas que operan en Colombia, para que esto sea un respaldo de cara al consumidor, en caso de no prestar los servicios. Así como también en la necesidad de tener un fondo de garantías tipo Fogafín, para proteger a los usuarios a través de un seguro de depósito”, propuso la Anato, a nivel nacional.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que la determinación de Viva Air de cerrar, de manera temporal, se tomó para presionar la integración de dicha empresa con Avianca, propuesta que la Aerocivil analiza hace varios meses.



De ese modo, el jefe de la cartera de Transporte aclaró que Viva no está en liquidación, sino que está “en una situación en que han tomado la decisión de suspender provisionalmente la operación”.



Puntualizó que “frente al tema de la integración, el director de la Aeronáutica Civil ha sido claro en que tienen que respetar el debido proceso y Viva lo sabía, simplemente querían presionar la decisión de la integración con un mensaje afirmativo de que se iba a resolver positivamente”.



Por su parte, Viva Air, informó que mientras las operaciones estén suspendidas se continuará con las negociaciones con los acreedores bajo los procedimientos del decreto 560 y se trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura, suponiendo que la Aeronáutica Civil apruebe de inmediato la alianza pendiente.



Frente a la postura del Gobierno, Viva informó que la suspensión temporal de actividades no es una estrategia para presionar, “se tomó porque, como le hemos avisado a los públicos de interés por meses, nuestra realidad es que estamos en crisis financiera”.

Avianca anunció que desde hoy aumentará vuelos en las rutas que conectan a Bogotá con Medellín, San Andrés y Buenos Aires para brindar alternativas a pasajeros de Viva.

Futuro del bajo costo

Según analistas, el modelo de aerolíneas de bajo costo ha demostrado históricamente ser atractivo para los clientes y puede llegar a ser exitoso, siempre y cuando sea manejado por empresas que cuenten con la suficiente fortaleza financiera, incluso para seguir desarrollándolo en épocas adversas.



“El modelo en sí, puede seguir y muchos clientes en Colombia van a continuar demandando servicios de bajo costo, tanto para vuelos locales como internacionales, pero dadas las condiciones lo que vemos es que estas empresas pequeñas que no han podido aguantar las difíciles condiciones generadas, lo que tienen que hacer es declararse en insolvencia y terminan compradas por aerolíneas grandes que sí cuentan con la liquidez para poder garantizar la operación, incluso, en escenarios complejos”, explicó el docente Alejandro Useche.



Puntualizó que ya era de conocimiento nacional que Avianca tenía interés en Viva Air y “parece que hay detrás una jugada estratégica para quedarse con Viva y si no se consolidaba el negocio, salía del mercado y Avianca afianzaría su posición dominante”.



Viva ya tenía el 15 % del mercado aéreo nacional.