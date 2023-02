Cuáles son los 'gastos hormiga' y cómo controlarlos para manejar bien los dineros en el hogar

El 2023 es un año que inició lleno de retos para la economía colombiana.

Una inflación por encima del 13% una desaceleración que pronostica que el crecimiento económico no superará el 1,5% y unas tasas de interés por las nubes, han puesto a pensar a los colombianos qué hacer para que sus finanzas personales no se desborden y puedan manejarlas de la forma más sana, para poder cumplir con las metas proyectadas.



Y una buena forma de empezar a hacer un buen uso de las finanzas es el control de los llamados gastos hormiga, que no son más que esas pequeñas compras, que en muchas ocasiones no son prioritarias, pero que si causan una importante deducción en la economía de los hogares.



Según una encuesta realizada en diciembre de 2022 por Resuelve tu Deuda, entre los tres principales gastos hormiga que tienen los colombianos están: los snacks, con el 25.7 %, planes de diversión 14,3 % y cigarrillos 6.7 %.



Jackeline Pirajan, economista de Scotiabank Colpatria, recomendó hacer un esquema de gastos y durante tres meses evaluar cómo se ha administrado el dinero en transporte, alimentos y ocio. Los gastos fijos deben ser la principal responsabilidad durante este año.



Por su parte, Wilson Triana, experto en banca y seguros, aseguró que para controlar estos gastos se puede usar medios de pago en que haya un mayor registro, con el fin de instaurar un control sobre las compras. “Es importante dar prioridad a lo necesario y controlar compras superfluas. Igualmente es aconsejable alejarse de las tarjetas de crédito, pues puede dar una solución a sus deudas pero de manera temporal”.



También, entre las sugerencias está el saber focalizar los gastos entre lo que es realmente indispensable y lo que no, y así medir el dinero que se va en actividades por fuera de la casa. Para expertos los gastos hormiga son los más peligrosos porque la gente no los tiene controlados: los ven pequeños, pero en conjunto alcanzan sumas altas.