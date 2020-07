¿Por qué frenaron los pilotos de restaurantes y gimnasios en Cali?

Erika Mantilla

Pese que la Alcaldía de Cali había anunciado la posibilidad de abrir este miércoles los restaurantes, gimnasios, centros deportivos y otros sectores económicos en la ciudad, esto no fue posible debido a que el Gobierno Nacional no dio el aval para ello.



Así lo aseguró Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico Municipal, quien indicó que la decisión se tomó debido a los altos índices de contagio del Covid-19 que se vienen presentando en la capital del Valle.



“A la apertura, como la veníamos haciendo, le metieron freno de mano. Hay mucho temor por parte del Gobierno y del alcalde (Jorge Iván Ospina) de que se puedan aumentar más los contagios si se abren esos sectores, entonces, en estos momentos cualquier apertura está supeditada al Gobierno Nacional”, manifestó Cortés.

No obstante, el funcionario señaló que seguirán haciendo las gestiones necesarias ante los entes nacionales para que los sectores económicos que aún no han abierto, puedan empezar a operar cuanto antes para evitar que no se siga perjudicando más el empleo en Cali.

“Mañana (jueves) vamos radicar las cartas ante el Ministerio Salud para que nos diga qué pilotos nos autoriza implementar en la ciudad”, precisó Cortés.



Sobre el tema de los restaurantes, el titular de la cartera de Desarrollo Económico sostuvo que, por el momento, no se tiene fecha ni para abrirlos, ni para realizar el plan piloto que este fin de semana fue suspendido por el Ministerio de Salud en el Parque del Perro del barrio San Fernando.

Restaurantes en el Valle deberán esperar 15 días más



Pese a que el Gobierno Nacional, a través del decreto 878 de junio de 2020, autorizó que a partir de hoy podían empezar los pilotos para reabrir restaurantes en municipios que no registran casos de Covid-19 o que tienen baja afectación de la enfermedad, la Gobernación del Valle anunció que aplazará 15 días más estos proyectos en los municipios del departamento con esas características.



“La decisión la tomamos porque el Gobierno extendió la cuarentena (hasta el 15 de julio) y, además, porque se nos vino el pico del covid. Ya empezamos a subir esa escalada con muchos casos, entonces preferimos esperar unos 15 días para poder controlar un poco la pandemia”, aseguró Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.



Hay que resaltar que en Ginebra y Roldanillo, los llamados ‘pueblos mágicos’ del Valle, se venían trabajando unos pilotos para abrir estos negocios de comida. En total serán 60 establecimientos en Ginebra y 40 en Roldanillo que volverán a atender de manera presencial.



“Pero también queremos empezar pilotos en otros municipios como Guacarí, El Cerrito, Sevilla y Trujillo”, dijo Julián Franco, secretario de Turismo del Valle.



A su turno, Brany Prado, director ejecutivo para la región Pacífica y la Amazonía de Acodrés, subrayó que “ya se tienen listos y aprobados (en la Resolución 1050)” los protocolos de bioseguridad con los que pueden abrir los restaurantes del Valle del Cauca y del resto del país.

Transporte intermunicipal, en el limbo



El servicio de transporte intermunicipal era otro de los sectores que se tenía previsto que arrancara operaciones este miércoles en el Valle, sin embargo, Juan Guillermo Martínez, coordinador de comunicaciones de la Terminal de Transportes de Cali, aseguró que aún no se cuenta con la autorización del Ministerio de Transporte.



“Seguimos a la espera del aval del Gobierno Nacional para operar con normalidad , pero por el momento operamos como lo hemos venido haciendo solamente a usuarios con excepciones”, dijo.