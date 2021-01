Álvaro José Carvajal Vidarte

Las esperanzas de que en este año la mayoría de sectores productivos del Valle vuelva a ‘prender motores’ y se logre una recuperación estable y con tendencia a mejorar no se han perdido. Sin embargo las restricciones que han impuesto los gobiernos local y departamental han generado desazón en el empresariado.



La medida de toque de queda continuo los fines de semana en las primeras semanas de enero frenó el impulso que mostraban algunas actividades, como las del comercio, bebidas y gastronomía. Aún así, hay analistas que consideran que este año el panorama mejorará y el clima de los negocios despegará.



Si bien no se conocen los resultados del PIB del Valle en el 2020, se estima que pudo haber caído 7 %. “Ese dato se debe confirmar con las próximas actualizaciones del Indicador Mensual de Actividad Económica, Imae, de la Universidad Javeriana - Cali”, dice Pavel Vidal profesor del Departamento de Economía de esa institución.



La mayor contracción del PIB ocurrió en el segundo trimestre (cayó 15,2 %), pero luego empezó a recortar la pérdida y en el cuarto trimestre mostró mejoría (bajó 6,3 %).



La pregunta es ¿qué podrá pasar este año con la economía?, ¿cuánto podrá crecer?

Lea también: Almacenes La 14 fue admitido para proceso de reorganización empresarial



Los analistas consultados coinciden en afirmar que el PIB mejorará su rumbo y en 2021 la economía regional crecerá entre 4,6 % y 6,0 %.



¿En qué se basan para sustentar esas cifras?



Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, opina que la agricultura, la producción de alimentos, la construcción de vivienda, manufacturas ligeras y la prestación de servicios empresariales y personales a través de canales digitales serán los de mayor crecimiento y capacidad de generación de empleo en 2021



En línea con un mejor desempeño relativo de la economía nacional en 2021 frente al año anterior, es previsible que la economía del Valle del Cauca registre una mayor dinámica y crecimiento frente al nacional y las principales economías regionales del país.



“Varios factores permitirían prever que la economía del Valle del Cauca alcance un crecimiento anual entre 6 % y 7 % en 2021. Entre estos factores se destacan la mayor capacidad de adaptación de la estructura productiva y exportadora del Valle del Cauca en un contexto de reactivación económica de las principales economías latinoamericanas a lo largo del año”, explica.

El aumento de la economía del Valle del Cauca este año podrá oscilar en un rango de entre 4,0 % y 6,0%, según las estimaciones de analistas de la región y el país.

Igualmente, “la continua llegada de empresas de capital extranjero a la región se mantendrá a lo largo del año y varias empresas nacionales seguirán ampliando su capacidad de producción en las zonas francas y parques industriales del Valle y norte del Cauca. Asimismo, sectores como la construcción y de economía digital mantendrían su buen desempeño en 2021 y serían los principales generadores de empleo e ingresos para los hogares”.



Para Pérez, el destacado desempeño de algunos sectores productivos en el Valle del Cauca, relacionados con las principales cadenas productivas o clusters empresariales de la región, podrán impulsar la actividad del comercio local en los diferentes municipios del departamento.

Puede leer: ¿Qué pasará con el comercio exterior con EE.UU. en la era Biden?



Por su parte, Julio César Alonso, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Icesi, Cienfi, sostiene que la recuperación económica de cada región en 2021 dependerá del desarrollo de la pandemia y de qué tan fuertes sean las medidas que se deban tomar para restringir la movilidad.



“El inicio del 2021 nos ha mostrado que probablemente el proceso de retorno a las actividades antes de la pandemia tomará mas tiempo de lo esperado y tendrá momentos de retroceso. Es decir, no estamos en un proceso en el que progresivamente se retorna la movilidad de las personas y el nivel de actividad económica que esto conlleva. En el caso del Valle del Cauca, esperamos que, superando el pico de principios de año, la recuperación de sectores como el comercio y restaurantes se retome. Pero esto no parece que será un proceso de recuperación continua, tendremos adelantos y retrocesos. Los sectores de la industria y el comercio parecen acomodarse mejor a esta situación y seguirán liderando el proceso de recuperación del nivel de actividad económica del Valle del Cauca”, añade.



En ese orden considera que será difícil alcanzar a nivel nacional un crecimiento del 5 % para el 2021, para el caso del Valle es probable que el crecimiento económico sea de 3,5 %, considerando que los sectores de servicios aún no se podrán recuperar completamente.

Sectores como el agro, la manufactura, la construcción y servicios serán claves para que la economía regional muestre un mejor desempeño este año.

El consultor empresarial Memphis Viveros piensa que el aporte económico que hace el Valle del Cauca al país es cercano al 10 % del Producto Interno Bruto nacional (PIB), es un porcentaje parecido a la población del departamento con respecto a la nacional.



“Así las cosas, no aportamos más ni menos de lo que el departamento representa, contrario a lo que muchos divulgan. De esa manera, el PIB del Valle del Cauca para este 2021 podría crecer similar al de la Nación, 4,6 %”, señala.



Los sectores que darán impulso son la agroindustria con azúcar, etanol y alcohol. En servicios, tecnología, desarrollo de software, centros de llamadas, servicios profesionales, alimentos, snacks y la industria farmacéutica y de nutrición.



Considera también que en el momento en que se inicie el proceso de vacunación aumentará la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y se pueda abrir de nuevo la economía y el Producto Interno Bruto despegará.

No deje de leer: Valle obtuvo $2 billones de créditos avalados por Fondo Nacional de Garantías



En relación con ese punto, el Profesor de economía de la Javeriana - Cali dice que debido a que no se ha solucionado la situación de salud pública y que no es probable que se alcance este año la inmunidad de rebaño, algunos de los sectores económicos, especialmente el comercio, no podrán operar a máxima capacidad.



La incertidumbre que ello lleva asociado y la acumulación de desequilibrios financieros en el sistema empresarial añadirá desafíos a la reactivación económica este año. Debido a permanencia de la pandemia, 2021 no será el año en el que se podrá consolidar la recuperación económica en las economías en desarrollo.



Analistas consideran que una vez se inicie el proceso de vacunación y se fortalezca en Estados Unidos y Europa mejorarán las oportunidades para el Valle del Cauca.

Oportunidades en comercio exterior y en inversión

Para el segundo semestre de este año es posible que Estados Unidos, Europa y China (países más avanzados en los esquemas de vacunación) fortalezcan su actividad industrial y comercial, y ello debería impulsar los precios de las materias primas y el comercio internacional, lo que ofrecería oportunidades para las empresas vallecaucanas orientadas a estos mercados, al mismo tiempo que se reducirían las tensiones fiscales y de balanza de pagos de Colombia, sobre todo si en este escenario se produce un incremento del precio del petróleo, explica el analista Pavel Vidal.



Aún en un año que seguirá siendo difícil es importante que se mantengan la estabilidad financiera y los alivios fiscales a las familias afectadas, y se preserve la confianza empresarial orientada en un horizonte de mediano plazo, para que la inversión privada no se detenga.



“Tanto el sector público como el privado de la región deben estar atentos al llamado que se hace desde la comunidad internacional para promover las inversiones sostenibles, entendiendo que estas deben promover un crecimiento más verde, socialmente más incluyente y a tono con la transformación digital”, comenta.



“Ello no solo permitiría corregir nuestros patrones productivos y de consumo regionales hacia unas prácticas más sostenibles y justas, si no que orientaría el capital financiero y humano hacia actividades de mejores perspectivas, de mayor productividad y con mayores oportunidades en el comercio y en los flujos de inversión globales”, concluye.

Lea además: Las grandes oportunidades que tiene el Valle para exportar al Reino Unido



La también economista Jackeline Piraján de Scotiabank Colpatria, sostiene que en términos de competitividad un punto favorable de la economía vallecaucana es que sus exportaciones tienen un componente de valor agregado mayor que el promedio nacional, pues son fuertes en productos agroindustriales, el potencial en adelante es seguir profundizando el valor agregado en la producción agrícola, generar incentivos y apoyo a otros sectores para promover ventas al exterior y el empleo formal.



Agrega que la reactivación de las actividades de construcción en el 2020 mostró una mejor dinámica en el Valle frente al resto del país. “De continuar esta tendencia, en este 2021 también veríamos que la construcción de edificaciones como de obras civiles apoyaría la recuperación económica. El equipo de Scotia Economics espera que Colombia crezca 5 % en 2021 y si el Valle mantiene esta tendencia de mejor desempeño frente al nivel nacional, podría crecer algo más del 5%”.



En pocas palabras, el Valle tiene grandes opciones en esta vigencia.