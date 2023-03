Nutresa convocó a reunión extraordinaria para definir elección de su nueva junta directiva

Después de que se decidiera que Grupo Nutresa quedaría con la misma junta, Jaime Gilinski se opuso y solicitó al revisor fiscal convocar a una junta extraordinaria para el próximo 31 de marzo y así elegir una nueva junta directiva.



“Eso es quitarle a los accionistas minoritarios la oportunidad de una nueva junta directa, ya pedí al revisor fiscal para que convoque a una junta extraordinario para 31 de marzo y así elegir una nueva”, dijo Gilinski en la Asamblea de este martes.



Luego de este pronunciamiento, Ricardo Diaz Romero, como representante de accionista del Grupo Nutresa, solicitó de manera urgente que se convocara una nueva reunión extraordinaria el próximo viernes 31 de marzo para poder elegir a los nuevos miembros de la junta.



"Nos dirigimos a ustedes para solicitar de la manera más urgente que se convoque a una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas para que se lleve a cabo el próximo 31 de marzo de 2023, a las 7:00 a.m., para lo cual la respectiva citación deberá publicarse, de conformidad con el artículo 53 de los estatutos sociales, a más tardar el 23 de marzo de 2023", se solicita en el documento.



Con lo anterior, el revisor fiscal principal, Juber Ernesto Carrión, procedió a enviar la convocatoria para la asamblea general de accionistas, que se llevará a cabo a las 7:00 a.m. del próximo viernes.



El documento destaca que el orden de la nueva reunión será, verificación del quórum, lectura del orden del día, elección del presidente y secretario de la reunión, nombramiento de una comisión para aprobación y firma del acta, nombramiento de una comisión para verificación de escrutinios, y por último, la elección de junta directiva.



Además, destaca que en dado caso de que la reunión no pueda llevarse a cabo este día, la asamblea general de accionistas de la Compañía deliberará y decidirá en sesión de segunda convocatoria a las 7:00 a.m. del 18 de abril de 2023, en el mismo lugar indicado para la reunión de primera convocatoria.