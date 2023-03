La preocupación de gremios y empresarios por demoras con proyecto del dragado de Buenaventura

La tendencia en el sector portuario es hacia la construcción de megabarcos, con grandes capacidades para movilizar contenedores.

Estos requieren llegar a puertos que manejen profundidades por encima de los 16 metros.



Ante este panorama, el puerto de Buenaventura se está quedando rezagado, pues tiene un calado de 12,5 metros, de ahí la preocupación de gremios y empresarios del sector en el Valle del Cauca, pues sino se realiza pronto el dragado de profundización, Buenaventura puede salir de los arribos de las grandes navieras.



Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo recientemente en Cali que existe el compromiso del Gobierno Nacional para ejecutar ese proyecto, los empresarios consideran que no se puede dar más largas a esa iniciativa que no solo beneficia a la región sino a todo el país.



Lea aquí: Más Estado y menos empresas: las preocupaciones por impacto de las reformas de Petro en la economía



Óscar Isaza Benjumea, empresario de Buenaventura, aseguró que “la ciudad ha perdido mercado muy importante por la falta de profundización del canal de acceso al puerto, y seguramente va a seguir perdiendo competitividad porque ya están empezando a llegar barcos que van a necesitar como mínimo 14,50 metros de profundidad”.



De esa manera, si no se mejoran las condiciones para que barcos de gran tamaño atraquen en el puerto, la comunicación con los grandes puertos del mundo se vería afectada. Entonces a Buenaventura solo llegarían buques con menor capacidad de carga que influirían en el aumento de los costos de los envíos.



El empresario también añadió que el puerto tiene toda la capacidad operativa para seguir creciendo, ya que la operación de los terminales hoy es del 50% y el 60%. Esto como consecuencia a los grandes buques que no pueden atracar en el puerto.



El movimiento de carga por la zona portuaria del Pacífico creció el año pasado 8,3%, según datos de la Superintendencia de Puertos y Transporte con 20 millones de toneladas. La mayor participación la tiene Buenaventura con 19,6 millones de toneladas.



Lea además: Economía mundial seguirá creciendo pese a fragilidad de tasas por la inflación



Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, resaltó que el Distrito Especial está esperando una respuesta positiva sobre el dragado por parte del Gobierno Nacional desde hace más de 12 años.



Incluso, el proyecto estuvo por fuera del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro y desde la región logró que este fuera incluido nuevamente y, ahora, se está a la espera de que se le adjudique el presupuesto necesario.



“Es claro que el puerto de Buenaventura es uno de los más importantes del país, sin embargo, hoy hay que superar lo que lo está haciendo perder competitividad como el mantenimiento y profundización del dragado, un elemento importante para jugar en el escenario de los puertos en Latino América, porque desde México hasta Chile ya cuentan con esa profundización”, aseguró el director ejecutivo del gremio.



Cabe resaltar que Buenaventura tiene una de las áreas portuarias más grandes del país con conexión directa a 360 puertos e indirecta con 920 alrededor del mundo por donde se moviliza el 38 % del total del comercio exterior del país.



Lea también: Bancos anuncian que también bajarán tasas de créditos hipotecarios



Al respecto, Milady Garcés, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, afirmó que “el dragado de profundización es la obra de más alta importancia para recuperar la competitividad portuaria en la cuenca del Pacífico. Buenaventura es el único puerto principal con una profundidad de menos de 15 metros en la región, por lo que día a día pierde inserción en las escalas de valor logístico”.



Lo que más movió Buenaventura en carga el año pasado fueron contenedores con un total 10,2 millones de toneladas, seguido por granel sólido diferente a carbón con 5,8 millones. Asimismo, arribaron a los diferentes terminales del Pacífico 1200 buques, según datos de la Superintendencia de Puertos.

19 millones de toneladas se movilizaron en importaciones y exportaciones en el puerto de Buenaventura en el 2022.

Operación en 2022

Colombia movió en total 171 millones de toneladas en exportaciones e importaciones en el 2022 de las cuales Buenaventura movilizó el 11,46% de ese total.

El puerto de Buenaventura movió más de 4 millones de toneladas en exportaciones en el 2022, un crecimiento del 17,6 % frente a los 3 millones de toneladas que se presentaron en el 2021.

En el 2022, al sector portuario de Buenaventura llegó a un total de 14 millones de importaciones, comparado con los 13 millones de toneladas del 2021, equivalente a un aumento del 5,6 %.

1200 embarcaciones arribaron a las terminales de Buenaventura en 2022.