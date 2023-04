"No hay excusa para que un puente se caiga": el crudo análisis de los expertos sobre lo que pasa con las vías de la región

Ningún puente se debe caer. No hay disculpa de diseño, de terreno o falla geológica. Esto piensa el geólogo y exdirector de Ingeominas en el Valle, Gabriel París, quien hace referencia a los recientes hechos que han afectado la infraestructura vial del suroccidente colombiano.



En octubre del año pasado se cayó la banca (km 59) de la vía Cali-Loboguerrero y con ello se afectó el tráfico hacia Buenaventura. En enero, desapareció un tramo de la vía Panamericana, en Rosas, Cauca, constantemente hay derrumbes en la doble calzada al puerto y esta semana se cayó el puente El Alambrado que unía al Valle con Quindío, evidenciando la vulnerabilidad de la región.



¿Quién es responsable? Según el experto, ni el aumento de precipitaciones, ni la acumulación de agua en un terreno justifican que un puente se desplome.



“Un estudio bien hecho impide que un viaducto se caiga bajo las condiciones presentes y probables a largo plazo. Al momento de diseñar se debe hacer de acuerdo con las estadísticas de estos fenómenos”, recalcó París.



Dijo que, por ejemplo, si por donde va a quedar la construcción pasa una falla geológica, los ingenieros deben construir para que la obra resista las vibraciones del terreno. Lo mismo sucede si viene una avalancha; el conocimiento de la pluviosidad histórica debe indicar cuál es su nivel y su potencia y construir el puente resistente a esas condiciones.



“Para poner un ejemplo real lo que sucedió con el puente de Barragán, lo atribuyeron a una corriente de agua violenta que se generó y erosionó una de las vigas centrales. Eso es falso. Esta construcción se cayó por mal diseño, mala geología y malas consideraciones. Es increíble que hoy en día, con tanta tecnología de punta construyan un puente y se les caiga”, dijo.



En el caso de la caída del puente El Alambrado, algunas hipótesis señalan que pudo ser fatiga del material, pero Gabriel París recalcó que situaciones como esta se podrían evitar si se realizan revisiones y mantenimientos periódicos, teniendo en cuenta el tipo de puente y la clase de tráfico que va a circular sobre él.



Para Francisco Lourido, presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, SAG, lo que ha pasado en la región evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial y considera que la caída del puente de El Alambrado es algo grave “y es casi imposible rehabilitarlo en cuatro meses como están diciendo”.



“Creo que con lo ocurrido hay que prestarle más atención al trabajo de las concesiones. Veo que la malla vial del Valle, que era tan buena, ya tiene problemas de mantenimiento y no vemos obras que generen el mejoramiento de la conectividad”, sostuvo.



María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, cree que las alternativas de movilidad que se tienen generan mayores tiempos de recorrido y sobrecostos que afectan la competitividad de la región.



"Es muy preocupante la situación porque recordemos que este puente hace parte del corredor que conduce al puerto de Buenaventura con el interior del país y las rutas alternas para los vehículos pesados le representan un recorrido adicional de 75 km con un peaje adicional. Esto va a generar sobrecostos de transporte que afectará la competitividad de la región y el costo de vida que es lo más grave", dijo.



Sin embargo, José Fernando Amezquita, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, capítulo suroccidente, sostiene que los puentes que entrega a la Nación a los concesionarios son construcciones que tienen más de 50 años y con ellos lo que se hace son reforzamientos estructurales y al hacer esto se mejora la salud de los puentes, permitiendo que puedan tener cargas dinámicas y estáticas más grandes.



“Lo que realmente preocupa es que cuando se cae un puente se buscan desvíos parciales por vías que no están acondicionadas para el tipo de tráfico que empezaría a circular por ellas. Hay que avanzar en el conocimiento de cuál es la salud del sistema de puentes en esta región, cuáles van a ser las intervenciones para mejorar su capacidad, pero esto debe ser un trabajo articulado con la ANI e Invías para identificar dónde se deben derivar las intervenciones”, manifestó el Director de la CCI.

Urge nueva vía

Ante la evidente vulnerabilidad vial de la región se hace necesario contar con otras infraestructuras como el proyecto Mulaló-Loboguerrero, que es otra salida hacia Buenaventura, sin embargo, esta obra está parada.

Ahora, con los hechos ocurridos en los últimos días, Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, sugirió pensar como región entre el Quindío y el Valle del Cauca para impulsar la construcción de una doble calzada entre La Uribe y Calarcá, pues la actual vía no tiene la capacidad de manejar el tráfico que diariamente circula sobre ella que es de 8000 vehículos. “No podemos dejar de lado el proyecto del tren del Pacífico que serviría como una solución alternativa para llegar al Eje Cafetero y centro del país e incluso hasta la costa, si logramos que el tren se conecte al corredor central férreo del país. Así como seguir impulsando la conexión de Buenaventura por Florida hacia la Orinoquía y el centro del país.



La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dijo recientemente a El País que el próximo año saldrá una licitación para rehabilitar la red férrea del Pacífico, que hoy no opera.