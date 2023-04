¿Qué le pasó al puente? Estas son las hipótesis técnicas que analizan los ingenieros

Las razones del colapso del puente de El Alambrado que une al Valle con el Quindío aún se desconocen y son motivo de investigación.



Sin embargo, ingenieros consultados por El País expresaron algunas posibles hipótesis frente al hecho.



El director de la escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, Albert Ortiz, explicó que lo que ha conocido con las personas que le hacían monitoreo a esa infraestructura es que no había sospechas de un inminente colapso ni condiciones críticas que anticiparan lo que sucedió.



Sin embargo, explicó que ese tipo de estructuras requieren un mantenimiento periódico. “Hay algunas hipótesis, por un lado, que un choque de tractomulas habría desencadenado el hecho, pero esto no debería ser así”.



Por otra parte, está la teoría de la fatiga, que según este ingeniero, es susceptible en estructuras metálicas.



“Las propiedades de este material pueden cambiar con el tiempo por los ciclos de vibración. Si la caída se dio por esta razón puede que la edad de la estructura haya influenciado”, anotó.



Adicionalmente, dijo que se pudo presentar una pérdida de estabilidad por socavación, lo que produciría una pérdida del apoyo de la cercha de la estructura.



En todo caso, enfatizó en que estas son solo hipótesis que no justificarían el colapso.



El puente El Alambrado, de 100 metros, es de 1968, según la firma concesionaria de la vía Autopistas del Café. Pero otras fuentes afirman que es de 1984.



José Fernando Amézquita, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, en el Suroccidente, comentó que la teoría de que la antigüedad pudo haber provocado el hecho es muy débil, dado que en el momento en que ocurrió el incidente, las capacidades del puente no superaban el límite máximo. Es decir, tenía un peso inferior al que estaría acostumbrado a soportar.



La Contraloría General de la República informó que realizará una indagación preliminar a entidades responsables del puente El Alambrado que se cayó y ocasionó la muerte de dos policías.

Asimismo, el concesionario Autopista del Café, encargado de esa vía, dijo que la Gobernación del Quindío, la Interventoría y la ANI confirmaron que el puente contaba con las debidas inspecciones rutinarias y mantenimientos, por lo cual no se descarta ninguna hipótesis.



“Nos sumaremos al equipo de especialistas, un grupo multidisciplinario de expertos externos, para apoyar la ejecución del análisis que ya está en curso, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la interventoría y otras autoridades, con las que se espera esclarecer los hechos”, dijo la firma concesionaria.



El ingeniero Gilberto Saa expresó que es poco usual que una infraestructura de esas se desplome, por lo que no descarta que manos externas lo hayan provocado.



Aún así dijo que esas estructuras metálicas deben tener mantenimiento, porque se pueden oxidar y en esos casos generar un deterioro. “Es importante que las autoridades revisen la historia del mantenimiento para saber qué se había hecho”.



Recordó el ingeniero que hace unos años ocurrió algo similar en Estados Unidos y se encontró que el colapso se dio por falta de mantenimiento.



Igualmente, el ingeniero Armando Orobio explicó otra hipótesis: “la estructura de un puente puede colapsar por diferentes circunstancias, que tienen que ver con el diseño, la construcción y el tipo de materiales que se usan. Cada puente es diseñado pensando en el tipo de tráfico que circulará sobre él. Algunas infraestructuras fallan porque empiezan a circular vehículos más pesados de los permitidos y lastimosamente no hay un control que vigile esta situación”.



Agregó que “lo cierto es que este tipo de construcciones necesitan un estudio patológico periódico para conocer el estado en el que se encuentra y adelantar mantenimiento preventivo”.