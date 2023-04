Las hipótesis que tienen las autoridades ante el desplome de puente entre Valle y Quindío

Son al menos tres las hipótesis que manejan las autoridades ante el colapso este miércoles del puente El Alambrado, el cual conecta el norte del Valle del Cauca con el Quindío.



Sobre las posibles causas que llevaron a que el puente terminara desplomándose sobre el río La Vieja, William Camargo, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aseguró que las autoridades competentes ya están adelantando las investigaciones para esclarecer el cómo y el porqué se cayó la estructura.



Lea además: Gobernador del Quindío aseguró que "no había reportes de daños" en el puente colapsado



Al respecto, Camargo detalló que no descartan que el desplome se haya dado por un sobrepeso en la infraestructura, porque el puente tuviera posibles daños e irregularidades o que, incluso, haya sido una acción planeada con el fin de afectar a la Fuerza Pública o la comunidad.



"Hace tres meses se hizo una patología estructural y no evidenció algún elemento o falla que pusiera en riesgo la estabilidad del puente. La indagación preliminar no evidenció elementos que afectarán el puente; sin embargo, se realizarán las perspectivas investigaciones para esclarecer lo que pasó", comentó Camargo a Blu Radio.



​Con relación al cuestionamiento de si se habría o no tratado de un atentado, teniendo en cuenta que el puente colapso justo cuando un camión de la Policía Nacional lo transitaba y que causó la muerte de dos uniformados, el Director de la ANI mencionó que no descartan esa opción y que por eso harán todas las investigaciones para aclarar lo ocurrido.



"Lo que queremos es investigar cuáles fueron las causas que llevaron a la caída del puente El Alambrado. El primero es un aumento de cargas en ese puente, una falla en el mantenimiento o un elemento de afectación provocado por mano humana. Uno tiene que ser objetivo con la investigación y cerrar todas las especulaciones posibles, por eso, en el momento, no se descarta la hipótesis de un atentado" explicó Camargo.



Lea también: ¡Ojo! Estas son las vías alternas disponibles tras caída de puente entre Valle y Quindío



Ante la duda de en cuánto tiempo podría restablecerse el paso por la zona, el Director de la ANI aseguró que se espera tener pronto un plan para reducir los riesgos para quienes se mueven constantemente por esa vía, pero que lo que sí está decidido es que peaje se continuará cobrando.



"No esperaríamos que tuviéramos un periodo superior a los 45 días para restablecer operación, sin embargo, hay que tratar ciertas dificultades. El peaje, por el momento, se seguirá cobrando por los compromisos de operación que se tienen que preservar para que el resto de las estructuras sigan prestando el servicio al que están acostumbrado los colombinos", precisó Camargo en entrevista con Blu Radio.