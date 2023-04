Gobernador del Quindío aseguró que "no había reportes de daños" en el puente colapsado

Aún son varias las dudas sin resolver sobre el desplome del puente El Alambrado, que conecta el norte del Valle del Cauca con el Quindío y que terminó colapsado sobre el río La Vieja.



Teniendo en cuenta que existen dudas sobre si la infraestructura tenía daños estructurales o si habría sido una acción planead, el gobernador de Quindío, Roberto Jaramillo, fue enfático en que se están adelantando las labores de investigación para conocer exactamente qué pasó.



Al respecto, Jaramillo comentó que no había reportes de daños previos al colapso de la estructura, pero que tampoco se escuchó ninguna explosión ni se registró un trancón en la zona donde se registro la emergencia del puente, el cual está ubicado en la vía que conecta los municipios de Caicedonia y Sevilla.



​El Gobernador, de igual manera, descartó que el desplome del puente se haya presentado debido a un sobrepeso puesto que, en el momento del colapso, solo lo estaban transitando cuatro camiones de poco tonelaje y un vehículo particular. Incluso, comentó que la infraestructura estaba diseñada para soportar grandes cargas.



"Ese puente soporta una carga de tractomulas impresionante y, en ese momento, no estaban pasando tractomulas. Eran camiones, literalmente, de tráfico liviano. Ya la gente experta podrá decir qué pudo haber pasado. Está descartado lo de un acto terrorista. Es que el puente estaba revisado", dijo Jaramillo en diálogo con Semana.



Aunque recalcó que el puente fue revisado hace tres meses y que en ese momento no se encontraron problemas, Jaramillo fue enfático en que el paso a seguir ahora es determinar un plan de contingencia para reducir los riesgos para quienes se mueven constantemente por esa vía.



"Es un puente de más de 70 metros, ¿cuánto puede demorarse ese puente en construirse nuevamente? No sé. Le vamos a pedir al Gobierno el menos tiempo posible o hacer puentes temporales", precisó el Gobernador.