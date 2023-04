​Los productos y alimentos que subirían de precio por desplome del puente El Alambrado

Un desafortunado accidente que se suma al derrumbe de la vía Panamericana va a tener un impacto significativo no solamente en el transporte de carga, sino también en las importaciones, exportaciones y el mismo consumo diario de los colombianos.



En la tarde del miércoles, se desplomó el puente El Alambrado, que pasa por encima del río La Vieja. Esta estructura es clave porque conecta al departamento del Valle del Cauca con Quindío, además conectar el centro del país con Buenaventura, lo que, por consiguiente, puede crear incrementos en varios rubros.



Y es que el puerto de Buenaventura es un eje estratégico del comercio nacional. De hecho, la Zona Portuaria de Buenaventura ocupó el puesto 20 a nivel internacional en el Índice de Rendimiento de Puertos de Contenedores (Cppi por sus siglas en inglés) llevado a cabo por el Banco Mundial.



Según cálculos de Colfecar, el puerto de Buenaventura tiene 21% del volumen de carga del país, mientras que Fedetranscarga, estima que esta cifra puede ser de hasta 45% de la carga en Colombia y 18% de la carga de exportación, lo que supone un impacto significativo en el sector de transporte de carga.



Y en la siguiente línea se afectan las importaciones y las exportaciones. Según estima Javier Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior (Analdex), al menos 25% de la carga del país pasa por esa vía. “Cerca de 60% de las importaciones llega por el puerto de Buenaventura y 70% de estas va a Bogotá”, agrega.



“Buena parte de las importaciones que vienen de Asia entran por este puerto. Por ejemplo, el maíz amarillo, el trigo, la cebada, el fríjol, el garbanzo y la lenteja, además de materias primas e insumos que requiere el aparato productivo”, explica Díaz. Y en el sector de tecnología, Colombia recibe celulares, computadores, vehículos y maquinaria, estas últimas en su mayoría provienen de China.



Y la amenaza para la exportación no se queda atrás, pues desde ese puerto sale café, azúcar y carbón principalmente.



Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), destaca que “es el puerto por el cual se exporta 62% del café de nuestro país, esta afectación específica tiene un impacto directo entre la conexión de Buenaventura con las principales zonas de café del país; hablo del Eje Cafetero, principalmente Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y Tolima”.



El punto neurálgico, además, tendrá un impacto en los costos de alimentos. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), indica que “es la vía que se utiliza para transportar los productos desde el Valle del Cauca o de Nariño hacia el centro del país y el Eje Cafetero, pero no solamente se trata de estos alimentos, sino también de una gran cantidad de insumos que suben desde Buenaventura hacia Tolima, Cundinamarca y el Eje Cafetero, y que también se mueven normalmente por esa carretera”.



El líder gremial destaca que variedad de frutas, hortalizas, pollo y huevo podrían presentar sobrecostos, porque básicamente todos los insumos que ingresan por Buenaventura sufrirán el impacto.



Los productores están estimando los sobrecostos y todavía no hay estimaciones exactas para los alimentos. Sin embargo, una carta compartida por Javier Salcedo, gerente de Corabastos, indica que “transportadores y comerciantes de la bodega 29 y 30 prevén que en los próximos días se pueden presentar efectos. “Se calcula un aumento de seis horas que afectaría los horarios de abastecimiento. Usualmente, la arveja verde ingresa entre las 6:00 p.m. a 11:00 p.m. y la fruta desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía”, por lo que se tendrán que ajustar horarios ante los retrasos.



Además, Corabastos calcula que el precio del flete aumente alrededor de $50.000 por tonelada, es decir, $50 por kilo. Mientras que, ante el aumento en gastos de combustible, el incremento sería de $120.000 aproximadamente.



Y algunos de los productos que se pueden ver afectados en calidad son uva, arveja verde, papaya, melón y maracuyá, como resultado de la extensión de los tiempos.



Sobrecostos en el transporte

Las Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementó las vías alternas que se pueden tomar. Por ejemplo, desde Quindío se recomienda la vía Quimbaya - Alcalá - Cartago y para los vehículos de carga pesada la ruta es la de Armenia - Pereira - Cartago. Mientras que para vehículos de carga pesada que van entre Bogotá y Buenaventura, el desvío es desde el Valle por la vía La Paila - Zarzal - Cartago - Pereira - Calarcá - La Línea - Bogotá.



“El sobrecosto por vehículo de carga es de $400.000 por día, por un promedio de unos 2.000 vehículos que van y vienen en esa ruta, da un promedio de pérdidas de $800.000 al día para el sector”, explica Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.



Ayer, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que en un plazo máximo de 45 día s se habilitará un puente militar provisional en el lugar. Si se multiplica el estimado diario de Fedetranscarga por 45 días, ese sobre costo suma $36.000 millones para el sector.