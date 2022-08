"Ni un solo dólar de deuda": las garantías para continuar las exportaciones con Venezuela

Pese al cierre de la frontera y del congelamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, que hoy cumple 7 años, la dinámica de exportaciones se ha mantenido por Paraguachón, La Guajira, hasta el punto de que en el primer semestre de 2022 se comercializaron 318 millones de dólares en productos entre ambos países.



Si se da la reapertura de los puentes internacionales entre Norte de Santander y Táchira, esa cifra se duplicaría este año a unos 630 millones de dólares.



Estos datos fueron aportados por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, durante el segundo encuentro empresarial por el Acuerdo de la Frontera, organizado por la Cámara Colombo Venezolana, el Comité Intergremial de Norte de Santander, la Gobernación de Norte de Santander y Fedecámaras de Táchira, que se llevó a cabo en Cúcuta.

Con estas cifras, Umaña enfatizó que a los empresarios nacionales, que están exportando a territorio venezolano, se les está pagando, por lo que es una clara señal de que hay garantías en la nueva etapa de las relaciones comerciales.

‘Ni un solo dólar de deuda’



“Claro que se les están pagando, porque existen los mecanismos en las leyes de control de cambios de los dos países para pagar una vez que hacen las exportaciones y cierran las importaciones. Hay diferentes mecanismos de pagos internacionales legales, incluidos los pagos cuando se facturan las exportaciones en pesos”, afirmó el ministro de Comercio.



También subrayó que actualmente están trabajando con pago anticipado de exportaciones e importaciones y por eso, ahora, “no hay un solo dólar de deuda por el comercio internacional entre Colombia y Venezuela”.



Ante la inquietud de si las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro pueden afectar los pagos de las mercancías que exporten los colombianos, Germán Umaña manifestó que las relaciones entre Washington y Caracas “son del resorte del gobierno norteamericano” y son temas que deben resolverse entre estos.



Además, aseguró que hay otras garantías, como el hecho de que a los empresarios de ambos lados los apoyan sus gremios y estos estarán pendientes de que las transacciones no estén sujetas a sanciones, para que puedan trabajar tranquilamente.

Saldo pendiente



Sobre el pago de deudas pendientes por parte de la administración venezolana, el ministro de Comercio recordó que en un momento hubo un saldo pendiente de 1.300 millones de dólares, cuando los presidentes eran Hugo Chávez y Álvaro Uribe, pero se saldó alrededor de 1.000 millones de dólares.

“Hay unas deudas que están registradas, algo así como 150 millones de dólares, en el Banco Central de Venezuela (BCV), que se pagarán en su momento, y otras deudas que vienen de diferencias entre los dos países, sobre si tuvieron algún problema en su facturación u otros inconvenientes que tendrán que resolverse”.



El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro rememoró un saldo pendiente con Avianca, por parte del vecino país, que se ha resuelto internamente, tan cierto es que la aerolínea solicitó permisos para volver a operar sus rutas hacia Venezuela, las cuales autorizó la Aeronáutica Civil, por lo que solo está a la espera de que el Instituto Nacional de Aeronautica Civil (Inac) también apruebe.

Hay mecanismos de pago



Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), reconoció que se les ha dificultado usar sus cuentas internacionales para hacer los pagos. No obstante, están cumpliendo con sus compromisos.



“Esos pagos no se han dejado de hacer, porque si no, no estaríamos comprando materia prima. Pero también estamos recibiendo. El mercado entre Colombia y Venezuela nunca se detuvo y esto genera confianza. Y se trata de que también nosotros poco a poco vayamos utilizando la intermediación de la banca”.



Llamó a sus colegas colombianos a no preocuparse, porque los industriales venezolanos aprendieron “hasta cómo hacer los pagos en muchos casos” y no se han detenido, por eso la industria se ha mantenido en pie.



Para Luis Alberto Russian, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), los sectores productivos venezolanos están conscientes de las dificultades, porque ha habido “años de falta de comunicación entre Caracas y Bogotá”.



“Respecto a los mecanismo de pago, el impago se debió a un cambio en las condiciones del régimen de control de cambio que había para ese momento en Venezuela y el distanciamiento político. La Venezuela de hoy no es la de antes, la Colombia de hoy, tampoco; y entre los elementos distintos es que no hay control de cambio”.



Expresó que las deudas o compromisos que asumen los empresarios son con recursos propios, porque ellos tampoco cuentan con financiamiento, actualmente, por lo que se están manejando con pagos anticipados.

“En este momento, en cualquier relación cliente-proveedor que se dé entre un venezolano y un colombiano va a haber un pago anticipado, seguramente, con recursos del empresario venezolano. Progresivamente, esos fantasmas del pasado se superarán, como suele ser en todos los procesos”.

Lo que se importa de Venezuela



De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los intercambios de productos entre los dos países cayeron a la cifra más baja en 2020, cuando se acercó a los 222 millones de dólares, mientras que en 2021 cerró en 394 millones.



Por otra parte, este año, al concluir el primer semestre, el comercio binacional ya supera los 318 millones de dólares. La cartera informó que, de este total, las exportaciones colombianas de bienes alcanzaron los 284,4 millones de dólares entre enero y junio, un aumento del 125,6% con relación al mismo periodo del año pasado. La mayor parte de estas exportaciones, el 96,4%, corresponde a bienes no minero energéticos.



El despacho de Germán Umaña precisó que artículos de confitería, polipropileno, abonos minerales, aceite de palma, margarina, aceite de soya, compresas y tampones, insecticidas y acumuladores eléctricos, son algunos de los productos que se han exportado Venezuela.



Del vecino país, Colombia importó en el primer semestre $33,6 millones de dólares en bienes, un aumento del 56,9% con relación al mismo periodo del 2021. Productos químicos, sal, azufre, máquinas y material eléctrico, aluminio y sus manufacturas, pescados y plásticos, entre otros hacen parte de los productos comprados.