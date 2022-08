"Deben regresar al sector agropecuario": Min Agricultura sobre Banco Agrario y Finagro

Durante el panel ‘Retos en materia de financiamiento rural y de vivienda’, en el Congreso Bancario de Asobancaria, la ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que la clave para aumentar la producción del sector es la conectividad digital.



“La clave es la conectividad digital o si no, no hay forma de bajar los costos de producción de población que no tiene acceso”.



Asimismo, la jefa de la cartera rural aseguró que el Banco Agrario y Finagro “deben regresar” al sector agropecuario, pues indicó que estas dos entidades serán “claves” para garantizar el acceso al crédito de los pequeños productores del país.



“Desde que ambos se fueron a Hacienda se perdió la vocación rural. Con el crédito se puede generar productividad y riqueza. Es necesario lograr un Sistema Nacional de Crédito que permita el acceso a los pequeños productores y campesinos. También a mujeres y jóvenes, que trabajen una agricultura sostenible”, dijo López.



La ministra también manifestó que hay fortalecer el Banco Agrario de Colombia, “para préstamos a agricultores y a la economía popular”, así como el Fondo Agropecuario de Garantías.



De acuerdo a la ministra, Colombia “tiene y puede ser una potencia mundial de alimentos”, pero denunció que para lograr ese objetivo se debe combatir el mal manejo del agua, la concentración de la tierra y el correcto aprovechamiento de la “población campesina más grande de América Latina”.



“Colombia es un país de regiones y hemos sido muy centralistas. La visión es de desarrollo sostenible, lo que obliga al Minagricultura y al Minambiente ha trabajar juntos. “Hay que contribuir al cambio climático”, agregó.



La ministra también indicó que el sector de seguros tiene gran potencial en el agro, pues solo 3% de las tierras productivas en Colombia tiene algún tipo de cláusula.



Con respecto a la compra y venta de tierras no productivas, López recalcó que son los dueños “los que deciden”. “Si lo que yo produzco no me alcanza para pagar impuestos, puedo venderla. El sector privado y el público deben garantizar la producción”.



“El énfasis es distribuir la tierra productiva”, dijo.



La ministra también aseguró que hay usar la tierra que se pueda del narcotráfico, pero que no toda se puede ni está lista para distribuir.



“Hay que acelerar la titulación, que ha estado muy lenta. Nos produce histeria pagar impuestos prediales cuando los hemos pagado toda la vida en las zonas urbanas”, indicó López.