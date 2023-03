Ministro de Hacienda ratificó construcción de la vía Mulaló – Loboguerrero

La charla que tuvieron empresarios y gremios del Valle del Cauca con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, generó tranquilidad frente a algunos proyectos de la región, pero a la vez, se mantuvieron algunas preocupaciones.



El funcionario, que fue invitado a la Asamblea de la Unidad de Acción Vallecaucana, UAV, dijo que el Ministro de Transporte se ha comprometido a sacar adelante la concesión o licitación de la profundización del canal de acceso a Buenaventura, antes de que termine este año.



Esta obra la viene pidiendo el Valle del Cauca desde hace varios años, dado que “cada día sin un dragado a mayor profundidad se pierde competitividad”, dijo Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle (Ciev).



Según el líder gremial, este es el proyecto más importante para el comercio exterior del país, dado que por Buenaventura se moviliza la mayoría de carga de productos no tradicionales de Colombia.



Daniel López, director de la Unidad de Acción Vallecaucana, dijo que la región seguirá pidiendo, en un trabajo articulado con el Bloque Regional, gremios y la Gobernación, que se prioricen los proyectos departamentales.



“Esto no para hasta que no se haga el dragado de Buenaventura y se terminen los proyectos viales. Seguiremos insistiendo y creo que las respuestas del Ministro son favorables”, dijo.

30 billones de pesos espera el Gobierno se inviertan en la modernización de los aeropuertos, incluido el de Cali.

Economía

El mensaje del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre el comportamiento de la economía dejó cierta tranquilidad entre los empresarios de la región.

Aseguró que el aumento del gasto público está financiado con la reforma tributaria y que el déficit fiscal del país bajará de 7,1% a 3,8% este año.

”Es un ajuste fuerte con efecto del aumento del precio de la gasolina y de algunos impuestos. Son objetivos muy importantes asociados a las posibilidades de aumentar el gasto social”, dijo.

La noticia preocupante es que aún no hay acuerdo entre el Gobierno y los concesionarios de la vía Mulaló-Loboguerrero, obra que no ha podido arrancar, pues los constructores piden un reajuste del presupuesto, teniendo en cuenta todos los contratiempos que ha sufrido el proyecto.



Según se conoció, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, encargada del contrato, no estaría dispuesta a negociar con el concesionario y prefiere esperar a que falle el Tribunal de Arbitramento que lleva el caso.



Sin embargo, el Ministro de Hacienda afirmó que de cualquier forma ese proyecto se ejecutará, así sea después de que el Tribunal emita su fallo.



El problema es que eso demoraría aún más el desarrollo de esa obra. La vía Mulaló - Loboguerro de 32 km, acerca a Cali al puerto de Buenaventura, dado que implica una reducción de más de 30 minutos en esa ruta. Además, se convierte en una alternativa, teniendo en cuenta toda la problemática ambiental que enfrenta la carretera Cali-Dagua-Loboguerrero.



Como se recordará el año pasado, en el km 59 de esa vía, se cayó la banca, generando problemas para la población de ese sector y para todos los transportadores. Hoy en día, esa carretera aún no se ha recuperado totalmente.



Sobre el tema, el economista Mauricio Cabrera comentó que un punto positivo es que el Departamento Nacional de Planeación ya incluyó estas dos obras en el Plan Nacional de Desarrollo y en el plan de inversiones.



Pero aseguró que uno de los problemas que tiene la región, para que se ejecuten grandes obras, es que no existen proyectos estructurados en fase tres. “Tenemos ideas pero no propuestas listas. Tal vez uno de los proyectos que avanza es el tren de cercanías, cuya estructuración se demora unos tres años por la magnitud de la propuesta, pero iniciativas en fase tres hay pocas en el Valle y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer”, dijo.

32

km tiene la vía Mulaló-Loboguerrero que aún no se ejecuta. Gremios piden un acuerdo con el concesionario.

Grandes macroproyectos

Dos obras para el departamento quedaron incluidas entre los grandes macroproyectos que definió el Gobierno Nacional.



Una de las apuestas es la reactivación de la red férrea y para ello ya se está adelantando la estructuración y/o licitación de los proyectos de Asociación Publico-Privada de La Dorada – Chiriguaná; Bogotá – Belencito, y el Tren del Pacífico, dijeron las directivas de la Agencia Nacional de Infraestructura.



Asimismo, en el plan de modernización de los aeropuertos que se concesionarán en el país, y en los que se espera una inversión de $30 billones, quedaron incluidos los terminales aéreos de las ciudades de Cali y Buenaventura. Estos proyectos se ejecutarán por el esquema de Iniciativa Privada.