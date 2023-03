Sociedad Portuaria Aguadulce respondió a SuperTransporte por multa de incumplimiento

A través de un comunicado, la Sociedad Portuaria Aguadulce S.A, aclara la información suministrada por la Superintendencia de Transporte el 9 de marzo, referente a la multa impuesta a la sociedad por el no cumplimiento en la prestación del servicio en cuanto a la continuidad en los equipos escáneres en el puerto de Buenaventura.



En la información publicada por la sociedad, se plantean puntos importantes para "evitar la confusión del público que repercute directamente en nuestra reputación", según se mencionó en el comunicado.



La primera aclaración es que la sociedad no ha interrumpido la prestación continua y eficiente del servicio, ni la realización de la inspección de la carga que ingresa al terminal, en lo que agregó que esto ha sido "certificado por la Policía Antinarcóticos dentro del proceso de investigación administrativa adelantado por la Superintendencia de Transporte".



Segundo, la investigación de la SuperTransporte se centró en los equipos suplementarios de detección de trazas que son operados por la Policía Antinarcóticos y no por el puerto Aguadulce.



Además, con respecto a los equipos, la sociedad añadió que intentó recuperarlos después del mal uso que habían tenido durante la pandemia.



La sociedad destacó también "haber cumplido con sus obligaciones en mantener un contrato de mantenimiento de este tipo de equipos, así

como de facilitar elementos alternos para continuar la prestación interrumpida del servicio de inspección, como lo son los perros antinarcóticos y la utilización incrementada de los escáneres".



Finalizó, enfatizando en que el Puerto Aguadulce interpuso un recurso de reposición y apelación en contra de la decisión que tomó la SuperTransporte en el proceso que se estaba adelantando desde el 30 de agosto de 2021, el cual no ha sido resuelto por la autoridad.