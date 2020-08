Más de 100 mil viviendas de interés social se venderán este año, dice Minvivienda

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En manos de los hogares colombianos quedarán este año un poco más de 100.000 Viviendas de Interés Social (VIS), una cifra que es inferior a la que se había proyectado a principios de año, pero en medio de la actual crisis generada por la pandemia será un resultado muy satisfactorio.



Esa es la estimación que hace el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, con base en el repunte que empezó a mostrar el sector de la construcción en el mes de junio, cuando esa industria ‘prendió motores’ de manera gradual, el cual seguirá acelerando con la entrega de los subsidios para la vivienda social y de los que van dirigidos a las soluciones habitacionales de hasta $430 millones.

¿Cómo percibe los cambios en el país por cuenta de esta pandemia?

Veo tres efectos: el primero fue el cambio en la dinámica de las ventas de vivienda, que se desplomaron un 70%. Haber recuperado ese ritmo entre marzo y mayo es algo que me llena de orgullo. Nosotros abrimos el 98 % de los 2603 proyectos que se estaban construyendo en Colombia a la vuelta de 20 días y las ventas se recuperaron muy rápido, de suerte que en junio ya estábamos a velocidad de crucero y es uno de los mejores meses de la historia.



El segundo es el retraso de los cronogramas. En Colombia construir una vivienda se tomaba en promedio entre 16 y 20 meses, pero por cuenta del Covid, que nos impone una serie de restricciones de aforo, la productividad también se reduce y creemos que va a tomar ahora entre 20 y 24 meses.



Las obras que estaban para entregarse en agosto y septiembre se van a terminar entregando en diciembre y enero.



El tercero tiene que ver con el Semillero de Propietarios, allí llevábamos cerca de 200.000 beneficiarios, pero la capacidad de las familias en este momento de incertidumbre será un poco más bajo y le va a quitar velocidad al funcionamiento de este programa, por lo que creo que al final vamos a tener que redefinir la meta en función de cómo vaya evolucionando este segundo semestre.

Usted habla de una recuperación muy rápida y que ya se está retomando el ritmo de ventas, pero la pandemia sin duda va a generar un impacto. ¿Cuáles son las proyecciones?

Claro, se perdieron tres meses y es muy difícil pensar que vamos a tener los resultados del año pasado con dos o tres meses de venta prácticamente cerradas, pero creo que vamos a lograr minimizar el impacto. Enero fue el mejor de todos los tiempos, febrero también fue el mejor de todos los tiempos, entre ambos vendimos más de 20.000 unidades, es decir, ahí teníamos un colchón. En junio recuperamos nuevamente el ritmo y creo que este año, si bien no vamos a vender las 120.000 unidades del año pasado, vamos a estar por encima de las 100.000 VIS, sería un resultado bueno y me dejaría muy contento que se logre en medio de esta coyuntura.

Es allí precisamente donde los 200.000 subsidios van a jugar un papel importante...

Es el elemento central, la piedra angular de la estrategia de recuperación, porque el Presidente anunció el 26 de mayo que tendríamos 200.000 subsidios y la disposición a comprar vivienda se ha incrementado. Lo que veo es que estamos entregando más de 150 subsidios diarios, ya vamos a entregar el subsidio 10.000 de la VIS y ahora que entren los subsidios para la No VIS, este país va a tener la capacidad de entregar más de 250 subsidios diarios, y con ese ritmo nos vamos a perfilar como uno de los sectores clave de la recuperación, donde vamos a mover más de $60 billones en negocios.

¿Cuáles son las condiciones para acceder a estos subsidios?

Nuestros programas son de demanda y no de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no le damos plata ni a los constructores ni a las alcaldías, nosotros le damos la plata al ciudadano, nosotros decidimos poner al colombiano en el centro de la política de vivienda, en ese sentido no solamente le damos la libertad de elegir cuál es la vivienda que quiere comprar, sino que en la práctica los constructores compiten por el poder de compra que tiene el ciudadano. Eso me lleva a un segundo elemento, no existe ninguna intermediación ni ningún costo de transacción, por eso hay que advertir que ya salieron los inescrupulosos y que ya hemos denunciado varias páginas de empresas que se dedican a tramitar subsidios de vivienda.



Eso no existe, no hay tramitador, el que pida plata para eso lo está estafando. Hay unos requisitos para saber si uno aplica a vivienda VIS o a No VIS y tiene que ver con dos elementos: para VIS lo primero es el tope, solamente aplica para vivienda de hasta 135 salarios mínimos y solo pueden acceder familias que ganan menos de cuatro salarios mínimos mensuales, además tiene que no tener casa y no haber sido beneficiario de este mismo programa en el pasado.

Y para las viviendas que están dentro de las No VIS...

Los requisitos para comprar vivienda No VIS son mucho menores, porque allí tenemos 60.000 cupos para comprar vivienda por primera vez y 40.000 cupos para compra de una segunda vivienda y lo único que se requiere es no haber sido beneficiario de subsidios de la Vivienda de Interés Social en los últimos años y listo.



Los No VIS ya sacamos el decreto, ya tenemos el borrador del documento Conpes, ya sacamos el Confis, nos viene el trámite de vigencias futuras y falta la firma de los bancos comerciales con el Banco de la República, que es el que va a hacer la compensación y el producto debe estar habilitado en los próximos días.

¿En qué va a consistir ese subsidio?

En un pago fijo de $438.000 mensuales, algo así como pagar el 40 % de la hipoteca a una familia colombiana que se compra un apartamento de $150 millones y pagarle el 20 % de la hipoteca de una familia que se compre un apartamento por encima de los 400 millones. Hay un límite, máximo 500 salarios mínimos.

¿Solo va a aplicar para la compra de vivienda nueva?

Así es, hemos tenido una retroalimentación por parte de algunas lonjas de propiedad raíz que nos dicen que sería muy interesante que los subsidios aplicaran también a vivienda usada, porque la vivienda usada permite que los colombianos puedan acceder con el mismo recurso a unas viviendas un tanto más grandes o en una mejor ubicación, pero el Gobierno Nacional ha sido muy claro que quiere circunscribir esta ayuda solamente a la compra de vivienda nueva