“Los jóvenes y las Pymes son claves en Buenaventura”: Milady Garcés, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura

Si bien las actividades relacionadas con el comercio exterior son muy importantes en la ciudad-puerto de Buenaventura, también lo son los proyectos sociales que les permitan a los jóvenes y a los pequeños y medianos negocios tener oportunidades de mejoramiento de su calidad de vida.



Por esa razón es clave trabajar de la mano con ellos, especialmente con los adolescentes, para que se sientan parte activa de una sociedad y eviten conformar grupos al margen de la ley.



Esa es una de las tres grandes apuestas de la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Milady Garcés Arboleda, una líder de 30 años, administradora de empresas, quien recientemente completó un año al frente de la entidad.



¿Cuál es el papel de la Cámara de Comercio de Buenaventura?

Hemos venido trabajando de manera muy fuerte en dos escenarios. Uno de ellos es posicionar la cámara de comercio como una agencia de desarrollo, no solamente como el lugar que ofrece la formalización a los empresarios, sino servir como un coordinador y motivador de inversiones.



El objetivo es generar confianza en los inversionistas y en las agencias de cooperación para que nos ayuden a avanzar en los indicadores económicos del distrito, ya que eso tiene que ver con el impacto económico de la región y del país. Recordemos que los problemas del puerto de Buenaventura también los son para la competitividad de Colombia.



¿Qué se ha logrado hasta ahora, qué inversionistas están próximos a aterrizar?

Tenemos más de siete proyectos. Uno de ellos es sobre bilingüismo y lo estamos haciendo, por primera vez en Buenaventura, con el Banco Interaméricano de Desarrollo y Propacífico, que es nuestro aliado a través de la iniciativa Compromiso Valle. Vamos a formar a 250 jóvenes en tres escenarios de formación.



El primero es el de agentes portuarios por la apropiación del territorio; el segundo, agentes logísticos, y el tercero, agentes callcenter en inglés.

Esto representa una gran oportunidad porque los jóvenes van a vincularse a empresas grandes, como Teleperformance y Amazon, que contratarán personal bilingüe para atender toda su operación.



Ese proyecto tiene el nombre de Empleatour y vamos a tener por primera vez al Presidente de Amazon Colombia en Buenaventura.



¿Qué hará Amazon y Teleperformance en la ciudad- puerto?

Ayudarán en la formación de jóvenes en bilingüismo, vamos a trabajar con 65 muchachos, que luego tendrán la posibilidad de acceder a empleos que ofertan esas empresas.



¿Usted habló de más proyectos, cuáles son los más importantes que pondrá en marcha?

Tengo una premisa importante: no puede haber desarrollo económico en un ambiente que no sea socialmente saludable. Partiendo de ahí se entiende por qué la Cámara de Comercio es una agencia de desarrollo.



De igual manera, estamos conectados con los esfuerzos del Gobierno Nacional para trabajar por la paz en los territorios del Pacífico.

Nuestra prioridad es trabajar con los jóvenes en oportunidades económicas, necesitamos que ellos tengan las herramientas para ser los actores de su propio desarrollo, y así, dejen de engrosar las listas de los grupos al margen de la ley, que a su vez afectan las actividades económicas a través de flagelos como la extorsión, robos, entre otros.



¿Va a fomentar el emprendimiento en ellos?

Sí, emprendimientos y empleos. Tenemos otro proyecto que es Eco, que también tiene el respaldo del Banco Interaméricano de Desarrollo sobre impactos sociales. Estoy hablando de aproximadamente siete apuestas grandes. Una de ellas es constituir un centro de desarrollo empresarial con Open Society.



Esa es la gran apuesta de la Cámara de Comercio para el acompañamiento social en jóvenes, mujeres, hombres y población vulnerable.

Otra apuesta es la reactivación y consolidación del tejido empresarial, pequeño y mediano, principalmente. Claro, sin dejar de lado la gran empresa.



Con nuestros comerciantes, que están en las actividades portuarias, tenemos una oferta programática de fortalecimiento, apoyo para la generación y el acceso a créditos blandos, capitalización y financiamiento, y por supuesto, capacitación y acceso a otros mercados.

Esta última tiene que ver con el seguimiento y la dinamización de la infraestructura que requiere el puerto, por ser ese elemento tan importante para la competitividad del país.



¿Hablando de temas relacionados con logística y competitividad, qué pasó con el dragado en el canal de acceso y de la doble calzada. Será que este año se hace el dragado?

Claro que sí, desde la Cámara de Comercio tenemos una postura clara y es que debe haber dragado, con o sin peaje, con licitación o por obra pública, como sea más conveniente, pero debe haber dragado.



Hoy, Buenaventura cuenta con una profundidad de 12,5 metros en la bahía interna y 13,5 metros en la bahía externa. Eso quiere decir que estamos en desventaja frente a otros puertos en Suramérica. La meta es que ese dragado pueda pasar a los 16,5 metros.



¿Pero cuándo se hará?

Le pedimos al Gobierno Nacional que se retomen el proyecto y los acuerdos que hayan que hacer y se priorice el dragado para la competitividad de Buenaventura, del Valle del Cauca y por supuesto, Colombia.



¿Este mismo año puede arrancar ese proceso de profundización a 16 metros?

Esa es la respuesta que estamos esperando del Gobierno Nacional. Esperemos que sí.



En el caso de la doble calzada la finalización se va a demorar más, pero tengo entendido que en febrero arrancan las obras con el nuevo consorcio. ¿Es así?

Ha habido una voluntad muy grande de la Gobernación del Valle del Cauca, se han reactivado las conversaciones y se va a reactivar también parte del tramo que está en la futura vía Mulaló – Loboguerrero. Está cerca este proceso.



Creemos que esto va a generar un cambio y un avance considerable en la ejecución de la obra.



¿Cuál es su mayor preocupación?

Tiene que ver con la consolidación de las apuestas. Yo creo que estamos en un momento bastante importante y estratégico donde varias cosas venían con grandes intenciones de concretarse y lo que yo considero es que tanto las instituciones locales como los entes gubernamentales debemos procurar la consolidación de las apuestas para lograr los resultados. Esa disciplina institucional, y hoy más que nunca, es supremamente importante.



Por otro lado, por las condiciones de Buenaventura, el tema de la seguridad es clave, se hace menester de atención, no solamente en la parte urbana, sino que hay todo un tema de violencia estructural que tiene que ver con la historia de nuestro país y que tiene que ser algo de atención del Gobierno Nacional, por eso, Buenaventura es uno de los referentes de la propuesta de paz total del actual Gobierno, la cual estamos en toda la disposición de ayudar.