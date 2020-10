Álvaro José Carvajal Vidarte

Como una forma de participar en la reactivación económica, pese a la actual incertidumbre por la pandemia, el Grupo Coomeva le apostará a financiar un novedoso programa de vivienda llamado “Vivienda para Todos”, con el cual busca convertir como propietarias a 9000 nuevas familias en Cali, el Valle y Colombia.



La iniciativa contará con recursos por $430.000 millones, los cuales además servirán como una inyección importante al sector edificador, señala Marco Antonio Rizo Cifuentes, gerente Corporativo de la Comunidad del Asociado de Coomeva.



El programa aprovechará, asimismo, las nuevas condiciones en materia de subsidios a las tasas de interés que hace poco decretó el Gobierno Nacional con el ánimo de facilitar que más hogares tengan acceso a techo propio en los próximos meses y años.



Una de las novedades de esta estrategia, anota Rizo Cifuentes, es que se podrá acceder a créditos para comprar vivienda nueva o usada, una segunda vivienda en la ciudad o por fuera del casco urbano con financiación del 100%, la única en el país.



¿Por qué la apuesta de Coomeva con el programa Vivienda para Todos; qué motivó el impulso a esta iniciativa?



En Coomeva siempre hemos tenido una orientación de cumplir la promesa de valor que es facilitarle la vida a nuestros asociados. Y bajo esa premisa trabajamos en programas de bienestar para ellos y sus familias. El tema de la vivienda no es la excepción, ya que es una punta de lanza porque definitivamente una familia que accede a un techo propio mejora sus condiciones de vida, y de generar incluso valor para el resto de la sociedad. El programa ofrece unas ventajas competitivas frente al mercado hipotecario actual, ya que somos la primera y única institución en Colombia que financia el 100% el valor de la vivienda desde el 2019. Y ahora, eso se ha fortalecido durante el 2020.



¿El programa cómo va a operar, en el caso de Coomeva solo para vivienda de interés social, VIS, o no VIS?



El programa aplica para los dos tipos de vivienda, tanto nueva como usada, rural o urbana. Esa es la gran ventaja de la cooperativa, ya que en medio de los 250.000 asociados hay características sociodemográficas de todo tipo. Existen personas que cuentan con vivienda y quieren invertir en otra. Y habrá igualmente personas que por su juventud y como una forma de fortalecer sus condiciones individuales y familiares, buscan acceder a techo propio. E incluso, hay usuarios que proyectan vender su vivienda actual para cambiarse a una mejor, y otras que por sus gustos quieren vivir fuera de la ciudad, o de la frontera urbana. Todos tienen la misma posibilidad de participar en el programa.

Coomeva se basó en algún parámetro sobre déficit habitacional para lanzar este programa y definir el número de viviendas a financiar…



Ya contamos con una base de viviendas a financiar. Serán en total recursos por $430.000 millones para destinarlos a soluciones de vivienda para 9000 asociados en un plazo mayor a diez años.



¿Se ha contemplado que las financiaciones estarán bajo las nuevas condiciones de subsidio a la tasa de interés que acaba de aprobar el Gobierno mediante el Decreto 1233 del 14 de septiembre del 2020?



Reconocemos la capacidad del Gobierno y del Ministerio de Vivienda para articular este tipo de programas y la proactividad al construir esta legislación para que las diferentes entidades e instituciones pudieran implementar este tipo de planes bajo convenios, y complementar así la utilización de los 200.000 garantizados por el Gobierno. Nuestro programa “Vivienda para Todos” servirá de complemento a esos subsidios.

Marco A. Rizo,

gerente Corporativo de la Comunidad del Asociado de Coomeva,

¿Hasta qué montos y plazos de financiación se entregarán los préstamos, ya que el Decreto 1233 habla de subsidios para viviendas no VIS hasta de $438 millones, o 500 salarios mínimos?



El programa operará hasta esos límites, aunque tenemos incluso la posibilidad de ofrecer financiaciones superiores a los 500 salarios mínimos. Independientemente del plazo que tienen los subsidios, que van hasta los siete años para vivienda VIS y no VIS, nosotros impulsaremos unos subsidios propios del programa “Vivienda para Todos” hasta por 20 años, o 240 meses que es el plazo máximo de nuestras líneas de crédito, lo cual es una ventaja importante para los asociados.



¿Para reforzar el programa se han previsto, o no convenios con cajas, bancos hipotecarios y empresas constructoras locales?



Desde el 2019 le apostamos a tener uno de los mejores programas de crédito de vivienda del país, lo cual hemos denominado Fondo Social de Vivienda. Y como mencioné, somos la única entidad en financiar el 100% con 240 meses de plazo y unas condiciones favorables en materia de tasas de interés.



En el 2020, con la actual coyuntura y el impulso que le dio el Gobierno al sector constructor, queremos que este sea uno de los principales programas habitacionales, trabajando de la mano mediante convenios con 70 firmas constructoras, que tienen su vez 144 proyectos de vivienda. Eso incluye también la protocolización de alianzas con cajas de compensación familiar en el Valle, como Comfandi y Comfenalco. De esta manera, buscamos que participen todos los actores del sector como el Grupo Empresarial Coomeva, el Gobierno, las constructoras, las cajas y las inmobiliarias, e incluso asociados que puedan ofrecer bienes usados.



¿Pueden participar personas que viven en el exterior y quieren hacerlo como inversión?



Sí. Tenemos asociados en el exterior que siguen confiando en la cooperativa, y que igualmente tienen la oportunidad de comprar vivienda. Muchos al enterarse de las bondades del programa nos han buscado para acceder a la financiación de una casa o apartamento aunque vivan o trabajen por fuera del país.



A propósito de la financiación, ¿cuáles son las tasas de interés para motivar a los compradores?



Precisamente uno de los beneficios de esta estrategia de financiación es que cuando se comparan las tasas de interés del mercado, la nuestra será más baja y serán tasas fijas durante toda la vigencia del crédito, independiente de lo que pase en la economía en los próximos años.



Para tal efecto, la financiación se dividió en dos: el 70% del préstamo será a través de Bancoomeva y el 30% mediante un crédito patrimonial por parte de nuestra cooperativa. Las tasas de interés compensadas irán desde 0,55% mes vencido, lo que sería un 6,6% efectivo anual, que es un importante estímulo a los compradores en la actual coyuntura.

"El programa operará hasta esos límites, aunque tenemos incluso la posibilidad de ofrecer financiaciones superiores a los 500 salarios mínimos". Marco A. Rizo, gerente Corporativo de la Comunidad del Asociado de Coomeva,

Los planes habitacionales a financiar, ¿en qué zonas estarán ubicados en Cali, o fuera de la ciudad?



En el caso particular de Cali el programa abarca proyectos en las zonas norte y sur, el oeste y el oriente, lo mismo que en Jamundí, Yumbo y Palmira, entre otras regiones aledañas a la ciudad. Lo mismo será en otras regiones colombianas, una vez se hagan los análisis respectivos para aprobar las financiaciones.



Eso significa que el programa será totalmente abierto…



No hay restricciones, ni siquiera de zonas geográficas, tampoco si es vivienda nueva o usada, si se trata de la primera de un asociado, o la segunda. Es, por lo tanto, un programa abierto a financiar con las condiciones ya descritas por parte de la cooperativa y Bancoomeva.



No es muy audaz salir a convertir en propietarios de 9000 viviendas a más a caleños, vallecaucanos y colombianos en nuevos propietarios, a pesar de la actual incertidumbre…



La idea, tal como siempre se ha recalcado, es convertir a más colombianos en propietarios. Esa es nuestra intención. Una familia que tiene acceso a techo propio es más feliz, con mayor proyección y energía hacia el futuro. También es una motivación para salir adelante.

Hay un déficit elevado, antes de la pandemia los índices de personas viviendo en arriendo era igualmente alto con tendencia a aumentar. Con el programa quisimos ser absolutamente coherentes con esa realidad para ofrecer las mejores condiciones de crédito y financiación a las personas asociadas y sus familias. Es un sueño que buscamos que se cristalice entre en muchos hogares. Sin lugar, a dudas que sea un país y una región de propietarios. Además, detrás de la construcción de vivienda hay miles de personas que dependen de esta actividad. De esta manera, colaboramos también a su bienestar.



¿Para participar en el programa de vivienda, se debe ser o no, asociado a Coomeva?



Se debe ser asociado a la Cooperativa, pues el propósito es precisamente el de fortalecer nuestra comunidad para brindarle los mejores beneficios. Invitamos a los que no lo son a vincularse como asociados para que puedan participar en el programa “Vivienda para Todos”. Es una inversión hacia el futuro.



¿Cómo afiliarse a la Cooperativa?



Se pueden vincular técnicos, profesionales y tecnólogos, estudiantes universitarios de primer semestre, familiares de asociados y hasta personas mayores de 60 años. Es un abanico de posibilidades, tanto que la vinculación se puede tramitar de manera virtual.