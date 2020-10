Comercio prepara sus aguinaldos para recuperar ventas afectadas por cuarentena

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La Navidad es una de las épocas más esperadas por el comercio. Para muchas empresas, en esta temporada se pueden lograr más del 40% de las ventas del año.



Los comerciantes no quieren que el 2020 sea diferente y aunque la pandemia nos dejó sin novenas en los centros comerciales y posiblemente no veamos las aglomeraciones de los días de compras, ni en la Feria, los empresarios no se dan por vencidos.



Ya se ve en las grandes superficies la ambientación navideña, comenzaron los precios especiales y desde ya se preparan las estrategias para no dejar caer los ánimos de los consumidores.



Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, CCCA, dice que este puede ser uno de los mejores trimestres, todo dependerá de qué tan creativos e innovadores sean los empresarios.



“El sector ha demostrado una gran capacidad de transformarse. Vivimos un periodo intenso de cambio, el uso de las plataformas digitales, nuevos modelos de negocios y productos con avances tecnológicos están cambiando el rumbo de la industria”, comentó.



Precisamente considera que la diferencia entre perdedores y ganadores, para la época que se avecina y mucho más allá, estará en el uso de las plataformas digitales, en las que deberían estar concentradas una parte de las estrategias para la temporada.



Un análisis de Redeban indicó que el número de ventas promedio durante los primeros 21 días de septiembre, fue hasta ahora el más alto desde que inició la cuarentena, con un aumento del 31 % con respecto al promedio de lo registrado en los 5 meses de aislamiento.



Asimismo, se evidenció un incremento del 37 % en el número de ventas en establecimientos físicos y de 12 % en internet, comparado con el promedio de los meses de aislamiento.



Las expectativas



Este año el comercio no estará concentrado solo en las ventas de diciembre, sino que le apuestan a mover los negocios durante todo el trimestre, aprovechando las fechas especiales que se avecinan como son ‘Black Friday’, Día sin IVA y campañas de anticipo de las compras de Navidad, todo enmarcado dentro de promociones y descuentos. Pero adicionalmente, los centros comerciales están creando espacios y programaciones para que los consumidores tengan actividades permanentes que deriven en un mayor consumo.



Gustavo Jaramillo, gerente de Unicentro, explicó que parte de las estrategias es tener espacios seguros en los que la gente se sienta cómoda como el Bulevar del Oasis que acaban de poner en operación y que tiene restaurantes, música y otras actividades de entretenimiento.



“Inauguramos también un sendero deportivo que le da la vuelta a la ciudadela, de 2,5 km, para que la gente camine o trote en un sitio seguro. Para acomodarnos a las restricciones y garantizar la bioseguridad estamos explotando las mejores cualidades de Unicentro que es un espacio abierto, lleno de naturaleza”.



Agregó que, teniendo en cuenta los protocolos habrá activaciones, promociones y eventos para la temporada de Navidad. “Todo esto es fundamental porque las marcas aún están teniendo ventas, en promedio, del 50% de lo que se tenía antes y eso que las mediciones que tenemos nos muestran que Unicentro es de los centros comerciales que más se ha reactivado después del confinamiento”, aseguró Jaramillo.

Felipe Duque, presidente de Redeban, dice que de mantenerse la tendencia de ventas que se registró en septiembre, se tendría un cierre de año positivo, con niveles cercanos a los registrados en 2019

Asimismo, Verónica Conde, gerente de Mercadeo de Chipichape, comentó que las actividades para generar un mayor entusiasmo entre los caleños comenzaron este mes en esa ciudadela con la programación de ‘octubre musical’. Cada fin de semana los visitantes se encontrarán con presentaciones de diferentes géneros musicales en las distintas plazoletas.



“Septiembre fue increíble, se vio el dinamismo que implica que ya casi todos los sectores estén abiertos. En noviembre está el ‘Black Friday’ que será toda una semana de descuentos y para diciembre aún no sabemos si habrá novenas, pero seguramente tendremos lunadas y horarios extendidos”, dijo la ejecutiva, quien destacó que todo se hará con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Sobre el tema Octavio Quintero, presidente de Fenalco en el Valle, se declaró optimista sobre lo que viene en materia de ventas y considera que el ánimo de los caleños ha mejorado.



“Creemos que fechas como halloween, ‘Black Friday’, el Día sin IVA pueden salvar el año, o por lo menos ayudar a sortear las pérdidas. Las estrategias van a ser muchas, lo importante es seguir generando confianza entre los consumidores para realizar promociones, madrugones y usar los horarios extendidos”.



Un análisis del Bancolombia también refleja el optimismo. Con base en los datos de los tarjetahabientes de la entidad estimaron que las ventas de septiembre fueron un 89% de lo observado en diciembre de 2019, el nivel más alto de la pandemia con reactivación es muchos rubros, lo que hace pensar que el último trimestre del año será clave para la recuperación.



¿Qué planean en el centro?



Albeiro Aristizábal, gerente de Grecocentro, explicó que en este momento se están diseñando las estrategias para presentarlas a la Alcaldía de Cali. “Una de las posibilidades es hacer ferias en dos o tres sitios de la ciudad al aire libre como puede ser el Orquideorama para poder sacar la concentración del centro”.



Agregó que otra opción será tener horarios extendidos, por ejemplo, hasta las 12 de la noche. Igualmente resaltó que muchos comerciantes del centro han implementado los canales digitales.

Otras cifras



Según un análisis de Bancolombia, en septiembre hubo una mayor disposición a la adquisición de bienes durables por parte de los consumidores. Las ventas de vehículos y tecnología tuvo crecimientos mensuales de 47% y 34%



Los grupos de tecnología, hogar y mercado (que incluye alimentos y artículos de primera necesidad) presentan ventas que superan en 20% lo observado antes del Covid.



Todo esto hace pensar que el gasto de los hogares en septiembre aumentó. En agosto las familias consumieron $59,07 billones un dato que es ligeramente mayor al de igual mes de 2019.