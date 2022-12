Las reacciones que dejó polémica entre Petro y Presidente de Colpensiones por ahorro de los colombianos

A pesar de que el presidente Gustavo Petro aclaró la situación, continúan las reacciones a las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien aseguró que el dinero que provenga del ahorro pensional en la reforma pensional será invertido en infraestructura.



En ese sentido, el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, le pidió al Gobierno Nacional no acabar con los recursos de las pensiones.



"Por favor, que no se destruya el ahorro pensional, el país ya vivió esa experiencia, se destruye si se eliminan las cotizaciones a los fondos, si los cotizantes a los fondos quedan reducidos a una pequeña porción de la población trabajadora así se respete el ahorro acumulado hasta cierta fecha, se destruye si el Estado se gasta ese dinero", afirmó Uribe en un video.

Le puede interesar: Presidente de Colpensiones dijo que ahorro de trabajadores será invertido en infraestructura

Por favor que no se destruya el ahorro pensional, el país ya vivió esa experiencia pic.twitter.com/nxv96u6b8v — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 26, 2022

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó: "Jugar con los ahorros de los colombianos, como si le pertenecieran al Estado, es miserable. Así es el comunismo disfrazado de humanidad".



Mientras tanto, el exviceministro Rafael Nieto expresó: "Presidente Colpensiones dice que ahorro pensional se usaría para hacer tren de Buenaventura. Es una barbaridad, irresponsable y poco serio. !Los aportes pensionales no son plata del Gobierno sino ahorro de los aportantes!".



A su turno, el analista económico Andrés Moreno sostuvo: "Señor Petro, no dejaremos que usted y su Gobierno expropien $360 billones de 18 millones de personas que durante 30 años han ahorrado para su vejez, para que usted financie la pirámide de Colpensiones que subsidia a los ricos. En Venezuela y Argentina, no funcionó".



El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, expresó: "Si el Gobierno aprieta al país, se le va a derramar: Jugarán con las pensiones (ahorros) de los colombianos para financiar ideas delirantes de Gustavo Petro. Nadie les conoce una sola idea organizada, todo es anuncios fantasiosos".



Frente a estas versiones, el presidente Petro aclaró por medio de su cuenta de Twitter cómo sería usado realmente ese ahorro.



Le puede interesar: Petro desmiente al presidente de Colpensiones sobre uso del ahorro de los colombianos



"No es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara", afirmó Petro en su red social.



Y reiteró el mandatario colombiano: "Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan, a partir de la reforma, a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el Gobierno gira a Colpensiones".



Petro, además, aseguró que el dinero que provenga del ahorro pensional en la reforma que el Gobierno quiere ejecutar sería invertido en el bono pensional que será de medio salario mínimo y destinado a cerca de tres millones de adultos mayores que no cuentan actualmente con una pensión.



"El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional", explicó el presidente.