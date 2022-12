Petro desmiente al presidente de Colpensiones sobre uso del ahorro de los colombianos

Gran polémica desataron las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien aseguró en las últimas horas que el dinero que provenga del ahorro pensional será invertido en infraestructura, tema que se acordaría en la reforma pensional que se hará en el año 2023.



"Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social, por ejemplo, podríamos pensar, que obras de infraestructura, anunciadas por el presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer", aseguró Dussán en declaraciones a medios desde el Huila.



Tal ha sido las dudas que generaron las declaraciones, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al tema y aclaró por medio de su cuenta de Twitter cómo sería usado realmente ese ahorro.



"No es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara", afirmó Petro en su red social.



Además, el mandatario colombiano reiteró: "Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan, a partir de la reforma, a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el gobierno que gira a Colpensiones".



El presidente Petr, también aseguró que el dinero que provenga del ahorro pensional en la reforma que el Gobierno quiere ejecutar sería invertido en el bono pensional que será de medio salario mínimo y destinado a cerca de tres millones de adultos mayores que no cuentan actualmente con una pensión.



"El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional", explicó el presidente.



Y concluyó: "Solo en los dos primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así, un segundo ahorro presupuestal que si puede ser destinado a inversión en infraestructura".

