Las nuevas cuentas del Gobierno con los cambios hechos a la reforma tributaria

El texto de la reforma tributaria prácticamente quedó listo para la aprobación esta semana en las plenarias del Senado y la Cámara. Después de los nuevos ajustes que le hicieron ponentes, congresistas y el Gobierno se espera el visto bueno definitivo del Legislativo.



Entre los cambios más recientes que se le hicieron al proyecto se cuenta el del impuesto para alimentos ultraprocesados: quedarán excluidas las panaderías y los pequeños productores que reporten ventas inferiores anuales en un rango de entre $380 millones y $399 millones. De igual manera, entre otros productos, se excluyen los quesos y alimentos con grasas naturales como el maní.



Otro de los recientes ajustes fue la supresión del impuesto a las pensiones. El Ministro de Hacienda dijo que se dejarán de recaudar hasta $350.000 millones que habrían puesto los jubilados que recibían más de $12 millones de mesada al mes (es decir, el 1% de los retirados).

Con los demás ajustes, el recaudo ahora estaría entre $19 y $20 billones.



¿Qué otros cambios se hicieron?

En el sector de hidrocarburos se dispondrán de $9 billones.

Para el gravamen ya no se tomará el precio promedio internacional de los hidrocarburos de los últimos 20 años para definir la sobretasa, sino de los últimos 10 años sin incluir .



Los umbrales para el sector de extracción de petróleo crudo se definen de acuerdo con la distribución de los precios internacionales en términos reales.



Así por ejemplo, cuando el precio del petróleo esté por debajo del 30% del promedio de los últimos 10 años se cobra 0%. Cuando esté entre 30% y 45%, se cobra el 5%)



- 10% de sobretasa, cuando el precio oscile entre el 45 y el 60.

- 15% de sobretasa: precio por encima del 60.

En relación con el sector de extracción de carbón los precios se definen de acuerdo con la distribución de las cotizaciones internacionales en términos reales para los últimos 10 años, así:

- 0% de sobretasa: precio por debajo del 45%.

- 5% de sobretasa: precio entre el 45% y el 60%.

- 10% de sobretasa: precio por encima del 60%.



En el tema de regalías: se mantiene la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, pero con modificaciones en la valoración de las regalías pagadas en especie por parte de las empresas.



Sobre el patrimonio

Aunque el Ministerio de Hacienda ha dicho que los patrimonios que empezarán a pagar impuestos son los de más de $3.000 millones, según la fórmula del articulado, se indica que es a partir de los $2.736 millones.

Desde este punto de partida y hasta los $4.636 millones pagarán una tarifa de 0,5%.



La segunda tarifa es para los patrimonios de entre $4.636 millones y hasta $9.082 millones, tendrán una carga fiscal de 1%. Y en los últimos debates se incluyó un tercer nivel para los patrimonios de más de $9.082 millones que tendrán una tarifa marginal de 1,50%.



Dividendos

Inicialmente se planteó que todos los ingresos se trataran por igual. Esto quería decir que los dividendos entrarían a la tabla de tarifas de renta que van de 0% a 39%, según los ingresos.



El Ministerio de Hacienda acordó que habrá un descuento de 19%, con una tasa máxima de 20%. De ese modo, el pequeño accionista no pagaría impuestos adicionales sobre dividendos.

Finalmente, sobre el tema de darle cárcel a los evasores, se acordó que la primera vez que se evada una obligación se pagará normalmente. Quien reincida en la evasión incurrirá en multa y para la tercera pagará cárcel.



