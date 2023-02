Las alentadoras cifras que alejan al mundo de la posibilidad de una gran recesión

El riesgo de una dura recesión mundial que iba a presentarse en los primeros meses de este 2023 se alejó, gracias a los mejores indicadores sobre el mercado laboral en los Estados Unidos y la moderación en las alzas de las tasas de interés de los bancos centrales en ese país y en Europa.



La conclusión es de economistas y analistas de la banca, quienes coincidieron en señalar que eso no quiere decir que haya desaparecido el fantasma de la crisis.



“En el caso de que se presente se podrá registrar en el segundo semestre, pero sería una recesión suave, moderada”, dijo Daniel Velandia, director económico de la firma Credicorp Capital.



En la actualidad, precisó, lo que se ha visto respecto de los resultados económicos es que son positivos.



“De hecho, varios miembros de la Reserva Federal sugirieron el martes pasado que los buenos datos de empleo en Estados Unidos moderan la expectativa de recesión y hacen que se pueda tener un aterrizaje suave en medio del proceso de ajuste de la política monetaria”.



Insistió en que los recientes datos de la economía y del empleo en la nación norteamericana moderan la expectativa de una dura recesión.

“Existe la probabilidad de que tengamos una recesión moderada y más corta de lo que hubiera podido ser en razón a los riesgos y las preocupaciones iniciales”, recalcó.



Como se recordará, el PIB de Estados Unidos creció 2,1% en el último trimestre del 2022, lo que llamó la atención del mismo Gobierno.

Por su parte, la tasa de desempleo en enero pasado cerró en 3,4%, inferior a la reportada en noviembre y diciembre del año pasado.



Para el economista Carlos Sepúlveda, docente de la Universidad del Rosario, explicó que esos indicadores empiezan a mostrar que hay luz al final del túnel.



“Las decisiones de los diferentes bancos centrales, de seguir incrementando sus tasas de interés, pero a un menor ritmo del que venía dándose, muestra que ya el panorama empieza a mejorar. No se puede cantar victoria, pero ciertamente podemos estar un poco más optimistas de lo que estábamos hace un par de meses”, dijo.



A su turno, José Roberto Concha, director de Icecomex, en Cali, es mucho más optimista y señaló que el mundo económico ha venido saliendo del temor de la recesión.



“Estados Unidos es el país más industrializado y con 350 millones de habitantes y un ingreso per capita de más de US70.000, reduce su inflación y su tasa de desempleo es de sólo el 3,4%, lo que aleja el fantasma de la recesión”, comentó.



Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, recordó que los datos de empleo de los Estados Unidos, señalan que se generaron 500.000 mensuales. Estos resultados evidencian que la desaceleración de esa economía seguramente no llegue a una recesión.



“El sector de servicios está siendo bastante dinámico, algo similar está pasando en Europa, haciendo que el fantasma de la recesión mundial cada vez sea un poco menos probable. Pero definitivamente sí se va a presentar una desaceleración importante de la actividad económica como rezago a unas tasas de interés más altas y a una inflación que todavía es alta a nivel mundial.



Europa también muestra signos positivos y sólo Latinoamérica con las luchas internas en Perú, las altas tasas de inflación en Argentina y Venezuela y la desfavorabilidad creciente en los gobiernos de Chile y Colombia, “aún no logran sacudirse de los temores de una recesión, a pesar de los resultados positivos de crecimiento en el 2022”.



Colombia, por ejemplo, habría mostrado un aumento del PIB sbre el 7%, pero para este año el Banco de la República y los empresarios pronostican un muy moderado crecimiento de 1%.



En el caso de Europa, una de las economías del viejo continente que mejor desempeño mostrará este año es la española, según las previsiones que hizo el Fondo Monetario Internacional, FMI.



Vaticina que el PIB español avanzará 1,1% este año, más que en Alemania (0,1%), Francia (0,7%) o Italia (0,6%).