¿Metro para Cali? Petro habló de la posibilidad de estudiar una primera línea para la ciudad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de la posibilidad de estudiar una primera línea de Metro para la ciudad de Cali, sin embargo, afirmó que no crearía falsas promesas, pues el Gobierno no tiene los recursos.



El mandatario realizó este pronunciamiento durante la XXI Cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que se realiza en San José del Guaviare, donde habló del metro de Bogotá y las opciones para Cali y Medellín.



"Yo soy partidario de que por lo menos estudiemos, porque no voy a hacer aquí demagogias con recursos que no tenemos, pero ojalá pudiéramos dejarle un regalo a la ciudad de Cali y hacer los estudios de su primera línea de metro", indicó Petro.



Y añadió: "Otros gobiernos lo determinarán, de acuerdo a las condiciones presupuestales, pero yo sí creo que podríamos estudiar la primera línea de metro de Cali".



De igual forma, dijo que en Medellín analizarán opciones para el transporte con más cables aéreos o una red de tranvías. "Dejarle un regalo a Medellín con la subtarranización del metro en el centro de la capital", aseguró.



Por otro lado, Petro aseguró que existe un déficit en los sistemas de transportes masivos de las capitales, los cuales terminan pesando sobre otras necesidades de las ciudades del país.