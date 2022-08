"La equidad hace más justo al mundo": Presidente de la Fundación Ford en su visita a Cali

En su paso por Colombia, Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, no podía dejar de venir a Cali, una ciudad que le atrae por su cultura afro.



Desde 2010, año en que se posesionó como presidente de la Fundación, Walker ha estado en Cali en dos oportunidades y aseguró que cada vez se siente más enamorado de la ciudad y no pierde la fe de que algún día aprenda a bailar salsa.



El directivo siempre se ha caracterizado por su trabajo en pro de las comunidades menos favorecidas y él mismo afirmó estar enfocado en tratar de mejorar la vida de las personas que, en sus palabras, son “invisibles en nuestra sociedad”.



Lea aquí: ¿Cómo se repartiría el dinero? Presupuesto en el país para el 2023 sería de $391.4 billones



Asimismo, aprovechó su estadía para reunirse con la vicepresidenta Francia Márquez, a quien definió como una mujer ícono en Colombia, una líder sustantiva, con una gran ambición para que el país sea reconocido en el mundo como una gran democracia.



Darren Walker habló con El País sobre el apoyo que la Fundación Ford les brinda a algunas entidades colombianas, la equidad de género y la justicia social.



¿Cómo se siente cuando visita esta ciudad?



Cali es una ciudad maravillosa, el clima es maravilloso, las personas son maravillosas. Todo aquí es maravilloso.



Hace seis años no estaba en la ciudad. ¿Encontró diferencias entre la Cali de esa época y la de ahora?



Tuve unas reuniones importantes con muchas personas que no conocí hace seis años. Fueron principalmente personas afrodescendientes, mujeres y artistas.



¿La imagen que tiene de la Colombia de hoy es mejor que la de hace seis años?



Claro que sí. Colombia tiene un futuro brillante y hay muchas razones por las que hay que tener esperanza sobre ese futuro.



¿Cuántos aliados tiene la Fundación Ford en nuestra región? Me refiero a Colombia y a América Latina



Nosotros apoyamos más de 300 organizaciones desde México hasta Brasil y Chile. Lo que quiere decir que brindamos apoyo a todo el continente.



¿Cuántas entidades apoyan en Colombia?



Apoyamos 40, aproximadamente.



¿Qué entidades apoyan en el país?



Entre las que recuerdo están el teatro museo La Tertulia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



En Colombia apoyan la Fundación WWB . ¿En Cali también la apoyan?



Ahora generamos una nueva alianza con la Fundación WWB y otras fundaciones que brindan bastante apoyo.



¿Qué tipo de ayuda ofrecen, económica o de formación del talento humano?



Es un apoyo financiero en inversiones para diferentes organizaciones colombianas que hacen parte de la sociedad civil y de ONG’s.

Para este 2022, ¿cuánto han destinado para ese apoyo en nuestro país?

Este año la Fundación tiene un presupuesto que está entre US$10 millones y US$15 millones.



Lea también: Fraude, evasión y alta accidentalidad generan perdidas millonarias al Soat



¿Cuál es el mensaje que quiere dejarles a las entidades que ejecutan programas de beneficio y bienestar a la comunidad?



Colombia está en un proceso de transición muy importante y el mundo está con los ojos puestos en este país. La transición del Gobierno y los experimentos; la innovación que se está llevando a cabo en Colombia atrae las miradas de todos los países.



¿Usted ve a Colombia como un país atractivo para la inversión?



Claro que sí. Este país tiene el potencial de tener la mejor democracia y la mejor economía en este continente, claro, si hacen las cosas correctas.



¿Cuáles son esas cosas correctas, según usted?



Pienso en una economía más inclusiva, prosperidad compartida, menos inequidad y con las políticas públicas para apoyar esa prosperidad.



¿Qué conoce de la cultura colombiana?



Colombia tiene una historia de arte y cultura muy importante, especialmente las culturas afrodescendiente y la indígena. Tuve la oportunidad de asistir al Festival Petronio Álvarez y fue fantástico.



¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablan de Colombia?



Cuando pienso en Colombia, pienso en las personas hermosas, con una calidad humana única, diferente a cualquier otro lugar del mundo. Me gusta la salsa y espero poder aprender a bailarla (risas).



¿Qué opina del nuevo modelo económico que arranca con el presidente Gustavo Petro?



Creo que cuando un nuevo líder toma las riendas de un país, genera un momento emocionante y creo que todos estamos expectantes con los planes que tiene el presidente Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.



La equidad de género cada vez toma más fuerza en Colombia. ¿Esa es la tónica que debe seguir el mundo entero?



Absolutamente. La equidad de género es esencial para poder tener una Colombia y un mundo justos. La equidad de género, especialmente para las mujeres negras, es esencial en el mundo entero.



¿Qué porcentaje de mujeres trabaja en la Fundación?



La mayoría son mujeres. El Comité Ejecutivo está conformado por 9 personas, de las cuales 7 son mujeres y de estas, 5 son afrodescendientes.