¿Cómo se repartiría el dinero? Presupuesto en el país para el 2023 sería de $391.4 billones

El presupuesto general de la nación para el año 2023 sería de $391.4 billones, un aumento del 11% respecto al 2022 que fue del $352.4 billones, según el Proyecto de Ley que empezó este martes su discusión en las comisiones económicas conjuntas del Senado y Cámara.



De acuerdo con lo que dejó propuesto el anterior gobierno de Iván Duque, el 64% del presupuesto del próximo año sería para el funcionamiento de la nación, el 20% para cubrir la deuda y un 16% se van para inversión.



Sin embargo, en la discusión en el Congreso llamó la atención que el próximo año, respecto al 2022, el gasto en funcionamiento tendría un crecimiento del 20%, mientras la inversión tendría una caída de casi el 10%.



Para el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el presupuesto de inversión, tal como está presentado hasta ahora, no refleja las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien tiene necesidades en programas de inversión social como el programa de lucha contra el hambre y el aumento en la producción agropecuaria, entre otros programas.



“La magnitud de la reforma tributaria dependerá la posibilidad de aumentar significativamente algunos rubros del presupuesto de inversión”, dijo el Ministro Ocampo, quien anotó que la próxima semana espera presentar las revisiones al proyecto de presupuesto presentado.



“Creemos que todavía estamos en la etapa en la que podemos aumentar el presupuesto en unos 10 billones de pesos con base en algunos recaudos tributarios, como también en el manejo de recursos públicos”, dijo antes las comisiones económicas del Congreso.



Otro de los aspectos destacados en la discusión sobre el monto general del presupuesto para el próximo año es la revisión de las cifras macroeconómicas.



Tanto para el Ministro Ocampo como para el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, el proyecto es consistente con el déficit fiscal y la deuda pública de la nación, indicadores que al cierre del año descenderían al 5.6% del PIB y 51% del PIB, respectivamente.



“El proyecto de presupuesto es coherente con el cumplimiento de la regla fiscal y las metas fiscales del 2022”, explicó el gerente del Banco de la República.



Sin embargo, a juicio de la Contraloría, no hay claridad de dónde van a salir los nuevos recursos y crea incertidumbre si se pueden recaudar con las acciones de la Dian. El proyecto plantea un aumento significativo del recaudao del impuesto de renta y del IVA.



En cuanto a la preocupación por la disminución del presupuesto de inversión, el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Carlos David Castillo, señaló que el proyecto de Ley plantea reducción de inversión en 18 sectores económicos.



La mayor reducción estaría en el sector de inclusión social y reconciliación, el cual bajaría de 21,6 billones en 2022 a 15,9 en billones 2013. Otro ejemplo de ello es en el sector transporte el cual tendría una disminución de 11,2 billones en 2022 a 9,6 billones en 2023.



Como lo señaló el Ministro Ocampo, así como algunos congresistas, el presupuesto general de la nación presentado hasta ahora no cumple con las prioridades del nuevo gobierno, por lo que se esperan algunas modificaciones para seguir con la discusión que se podrá extender hasta el 15 de septiembre. Después de esta fecha, empezaría la discusión sobre los diferentes componentes del presupuesto para la vigencia 2023.