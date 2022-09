Inflación llegaría a 11,2% al finalizar el año, según encuesta del Banco de la República

Faltando 100 días para finalizar el 2022 las proyecciones de algunos analistas económicos señalan que la inflación llegaría al 11,22%, 1,2 puntos porcentuales, por encima de lo que se estimaba hace un mes, que era de 10,02%.



Estas cifras se dieron a conocer en la encuesta mensual que realiza el Banco de la República a un grupo de analistas económicos.



El sondeo demostró que pese a los esfuerzos hechos por el Emisor para tratar de frenar la inflación, los precios de los alimentos continúan disparados y el dólar sigue incrementándose y según los expertos, la Tasa Representativa del Mercado cerrará el 2022 en $4,290, más de $100 por encima de lo que pronosticaban hace un mes que era $4.176.



Lea también: Créditos y dólar se verían afectados tras la reunión de la Reserva Federal



Estas situaciones son las que han hecho que los pronósticos cambien, pues vale la pena recordar que hasta hace un mes, las previsiones decían que la inflación podría cerrar más de un punto porcentual por debajo de la previsión actual.



La encuesta igualmente pronostica que el Índice de Precios al Consumidor, IPC (inflación), más alto se presentaría en el mes de diciembre de este año, con una cifra superior al 12%.

12,2% sería el registro más alto del IPC al finalizar este año. El más bajo estaría en 9,2%.

Las tasas, por las nubes

El Emisor, en su afán de tratar de frenar el alza en los precios empezó a reajustar la tasa de interés de referencia desde finales de enero de este año, mes en que subió de 3% a 4% y así continuó su tendencia hasta el mes de julio, cuando el incremento pasó de 7,5% a 9,0%.



En la práctica, dijo la economista Esperanza Ramírez el Emisor busca encarecer los créditos y con ello la demanda de los mismos, pero no está funcionando, dado que muchos colombianos siguen endeudándose y los precios de la canasta familiar no ceden.



Teniendo en cuenta lo anterior, los analistas proyectan que en el 2023, la inflación seguirá arriba del rango meta del Banco de la República, que está en 6,47%, casi un punto más de la tasa 5,7% que se proyectaba el mes pasado.



Para septiembre de 2024, se moderará a 4,59%, según pronósticos de los expertos. Para septiembre de este año, el mercado espera que la inflación mensual sea de 0,71%.



Lea aquí: El incremento del precio de la gasolina no tendrá excepciones: Ministro de Transporte



Las expectativas de la inflación sin alimentos, el elemento más volátil del IPC, son de 0,59% mensual en este mes de septiembre y de 8,85% anual en diciembre de este año.



La inflación sin alimentos se moderaría a 5,67% en 2023 y a 4,02% en 2024.



Cabe resaltar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en el pasado mes de agosto el IPC registró una variación de 1,02% en comparación con el mes de julio, siendo los alimentos y bebidas no alcohólicas, los que registraron mayor incremento en sus precios, por encima del promedio nacional.



Ese grupo de la canasta familiar reportó una variación general en los precios cercano al 20% en lo corrido del año, hasta agosto, y de 26,6% en los últimos doce meses, con corte en el octavo mes del año.



Algunos alimentos básicos de la canasta familiar presentan alzas considerables, como por ejemplo, la yuca , que muestra una variación en los últimos doce meses de 131%.



Le siguen la cebolla, con un incremento en precios del 93%, el plátano, 66% y el café y sus derivados con 46%, entre otros.



Para los economistas consultados allí está concentrada la mayor preocupación, dado que la tendencia que muestran los precios de los alimentos es a seguir subiendo por factores externos, ya que la inflación en los Estados Unidos continúa al alza, así como en países europeos.



“El tema es delicado y complejo porque varios alimentos clave de la canasta se importan de esos destinos”, dijo Esperanza Ramírez.

El IPC registra los niveles más altos en los últimos 20 años, según el Dane. La tendencia para el 2023 es que seguirá por encima del rango meta del Banco de la República.



La otra preocupación está en el incremento que tendrá el salario mínino en el 2023. El consultor empresarial Memphis Viveros estima que con base en los niveles actuales de inflación el alza del salario mínimo podría estar cercano al 20%, teniendo en cuenta la productividad del país.

Dólar imparable

El dólar continuará marcando una tendencia al alza.



Los pronósticos de los economistas encuestados por el Emisor prevén que la Tasa Representativa del Mercado cerrará el 2022 en $4,290, más de $100 por encima de lo que pronosticaban hace un mes que era $4,176.



Le puede interesar: ¿Y de la plata qué? El interrogante que genera dudas sobre la reforma pensional de Petro



Además, entre sus proyecciones, aseguran que se mantendrá arriba de los $4.000, por los próximos dos años. Para diciembre de 2023 se prevé que esté en $4.131 y para septiembre de 2024, en $4.031.



Según la encuesta del Banco de la República, las tasas de interés terminarían en el 2022, en promedio, en 11,04%.

Para recordar