El incremento del precio de la gasolina no tendrá excepciones: Ministro de Transporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó este viernes que sí se aumentara el precio de la gasolina y no tendrá excepciones, sin embargo, aclaró que el Gobierno de Petro está abierto al dialogo con diferentes sectores como el gremio de taxistas y demás transportadores.



Sobre las declaraciones del líder de los taxistas, Hugo Ospina, quien aseguró que estaban en diálogos con el Gobierno para que no hubiera un aumento de precio en su sector, sin embargo el ministro negó las afirmaciones y no ellos no estaban exentos, hasta ahora.



"El presidente no ha dicho que se vaya a excluir a nadie. Ahora, qué se va a hacer, pues el presidente está haciendo unas aproximaciones al tema de cómo se hará con las motos, taxistas y lo conversará con estos sectores a su regreso de su viaje a la asamblea de las Naciones Unidas", dijo el ministro en diálogo con Blu Radio.



Algo que sí ratificó es el hecho de que el precio del ACPM, diésel y gas no se aumentará, para no afectar el transporte de carga



"Ha quedado claro que, frente al alza de los combustibles y el tema del ACPM, el diésel y gas, no se incrementarán en precios. En combustibles, el incremento será gradual, el valor está por definirlo el presidente de la República", añadió.



Sobre las motos, afirmó que el Gobierno evaluará si se implementa un subsidio, pues quienes las usan "hacen parte de un sector menos favorecido".



Otra de las propuestas que analiza el Gobierno es reducir el costo del Soat para motos y así poder mitigar los efectos que tendrá la subida de precios de los combustibles.



"Lo que estaría pensando el presidente es que quienes son los usuarios de las motos son personas más desfavorecidos económicamente (…) El presidente me planteó la posibilidad de establecer una reducción en las tarifas del Soat, que compensen el incremento de la gasolina", concluyó.