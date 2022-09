Reforma a las pensiones: ¿Cómo entender la polémica propuesta del presidente Petro?

En el 2023 entraría en vigencia la reforma pensional que anunció en campaña el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y que tiene como gran objetivo un cubrimiento universal, el cual le otorgaría una especie de mesada de $500.000 a unos tres millones de colombianos mayores que no alcanzaron a pensionarse.



Para lograr esa estrategia, el Primer Mandatario planteó que los dos regímenes que existen en el país, el que manejan los fondos privados de pensiones y el que opera el fondo público, Colpensiones, dejen de competir y pasen a complementarse. A este modelo lo llaman sistema de pilares.



Ese modelo fue desarrollado por el Banco Mundial en 1994 y propone varios módulos o pilares del sistema que cumplen funciones diferenciadas y complementarias.



En la práctica eso quiere decir que cada colombiano empezaría a cotizar para su pensión en ambos sistemas, en otras palabras, aportaría a los dos regímenes.



Aún no se ha concretado de cuánto sería el aporte en cada uno, pero se ha planteado que podría ser así: el primer salario mínimo o los dos primeros salarios mínimos al régimen de prima media, es decir, el que administra Colpensiones. De allí en adelante el aporte se haría en un fondo privado de pensiones.



Esta parte se puede explicar mejor con el siguiente ejemplo: si un colombiano devenga 5 salarios mínimos legales vigentes, los dos primeros se aportarían en Colpensiones y los tres restantes en un fondo privado.



En la campaña presidencial el hoy Presidente propuso otra fórmula, que los colombianos que devenguen hasta cuatro salarios mínimos coticen en Colpensiones. Y si percibe ingresos más altos, a partir del quinto salario lo cotice en los fondos privados.



Esta propuesta generó críticas de muchos economistas y de los mismos fondos privados, toda vez que el grueso de los colombianos que cotiza en dichos fondos gana hasta cuatro salarios mínimos, lo que afectaría a esas compañías.



Una pregunta que surge sobre el futuro modelo pensional que propone el Presidente es... ¿de dónde saldrían los recursos para atender la mesada de $500.000 para los colombianos mayores que no se pudieron pensionar?



La respuesta, a juicio de algunos conocedores del tema, como Marcelo Duque y Gloria Henao, es que saldrían de los fondos privados, no de Colpensiones, y eso causaría un impacto en las cuentas individuales de los afiliados a los fondos.

Más reacciones

El profesor del departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana Carlos Adolfo Prieto Monroy dijo que el anuncio del Presidente no explica ni el modo, ni la financiación del pago, que correspondería a la renta básica, por vía de transferencia económica no condicionada, que hace parte de algunos modelos de pilares.



“Por otra parte, el anuncio hizo mención a las cuentas de ahorro individual (de los fondos privados), lo que tampoco es novedoso, y se enmarca dentro del mismo contexto de la propuesta de campaña, consistente en la implementación de un modelo de pilares en el que confluyen las transferencias, condicionadas o no, y que actualmente se ejecuta mediante los programas Colombia Mayor y BEPS”.



No obstante, agregó que, “ante el ruido que algunos sectores han hecho en redes sociales, respecto del uso inmediato de los saldos de las cuentas de ahorro individual para financiar la transferencia no condicionada, es importante resaltar que, conforme con el actual régimen legal del sistema de pensiones, no hay posibilidad de hacer tal apropiación. El pago anunciado requiere una reforma legal al sistema de seguridad social en pensiones y, en cualquier caso, no puede afectar los derechos adquiridos de los actuales afiliados y pensionados. En el evento en el que tal reforma se convirtiera en ley, debe contemplar un régimen de transición que respete las actuales reglas”.

¿Qué dijo Fedesarrollo?

Que el Estado, a través de Colpensiones, garantice el acceso a una pensión básica para la población cotizante (de un salario mínimo). En relación con el ahorro individual, administrado por los fondos privados, se eleve la prestación pensional para los trabajadores con base en su capacidad de ahorro. De esa manera, entre más aporte, mayor podrá ser la mesada pensional.



Aún no hay fecha de presentación de la reforma, pero se haría en 2023.