Inflación en Colombia cerraría el 2022 en el 10%, según el Banco de la República

A pesar del esfuerzo que ha venido haciendo el Banco de la República por tratar de quitarle presión a la inflación, los precios de la canasta familiar podrán cerrar el año en doble dígito, en 10,02%.



La cifra sale del sondeo que hizo el Emisor a través de la encuesta mensual de expectativas con los principales economistas del país, lo que quiere decir que la gestión que ha estado haciendo el Banrepública, subiendo las tasas de interés de referencia para frenar el ímpetu de la inflación no ha dado los resultados esperados.



Vale la pena recordar que la Junta Directiva del Banco, en su reunión del 29 de julio, subió la tasa de intervención 150 puntos básicos, con base en el dato anual de junio de inflación de 9,6%, el más alto en 22 años.



Al igual que el índice del IPC, la tasa de intervención del Emisor solo ha venido al alza desde finales de enero de este año, mes en que subió de 3% a 4% y así continuó su tendencia alcista hasta el mes de julio, cuando la subió de 7,5% a 9,0%.



Pese a ese aumento, los precios de la canasta familiar sigue su camino al ascenso, jalonados por los alimentos que continúan subiendo casi sin control, expresaron analistas. En razón a ese comportamiento, los economistas colombianos proyectan que la inflación cerrará 2022 en 10,02%.



El sondeo también señala que el pronóstico más alto del Índice de Precios al Consumidor, IPC, para diciembre de este año sería más alto y los encuestados proyectan 11,36%. Para el próximo año se prevé un descenso en la inflación y la ubican en en 5,7%, en tanto que para agosto del seiguiente año (2024), se moderará a 4,22%.



Las expectativas de la inflación sin alimentos, el elemento más volátil del IPC, son de 0,5% mensual en este mes de agosto y de 7,83% anual en diciembre de este año. La inflación sin alimentos se moderaría a 5,9% en 2023 y a 3,79% en 2024.



Como lo ha registrado el Dane, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas sigue siendo el ‘coco’ de los precios.



Ese fue el rubro que más aportó al crecimiento de los precios anuales en julio pasado, 4,15 puntos porcentuales; seguido por la división de alojamiento, agua y electricidad, que representó una contribución de 2,00 puntos porcentuales, que a su vez, tuvo un alza en sus precios de 6,13%; después se ubicó restaurantes y hoteles con 1,48 puntos porcentuales y transporte, 1,16 puntos porcentuales.



El Dane informó en su momento que el corrientazo y los productos de aseo para el hogar presentaron incrementos anuales de 15,20% y 13,58% en julio de 2022, respectivamente, mientras que alimentos y bebidas, una vez más, lideró en con 24,61%.



Vale la pena recordar que para julio de 2022, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor fue de 10,21 %.En la capital del Valle del Cauca la inflación anualizada reportó una variación más alta que la del promedio en todo el país y se ubicó en 10,44% al cierre del séptimo mes del año.



Es de anotar que el tema inflacionario no es solo de Colombia, a escala mundial también es alto.