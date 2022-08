Reforma Tributaria: las preocupaciones y propuestas de empresarios sobre el proyecto

El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno entró en una fase de concertación o diálogo con diferentes sectores empresariales, y en Cartagena, en medio del Congreso Empresarial Colombiano (CEC 2022), organizado por la Andi, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, escuchó las preocupaciones y propuestas del empresariado.



Fruto de esos acercamientos, el ministro aseguró que sobre el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados “lo estamos considerando, no hemos tomado ninguna decisión. Se discute con la Cámara de Alimentos y Bebidas de la Andi”. En medio de los diálogos, los empresarios le pidieron al ministro “sacar esos capítulos del proyecto”, pero seguirá el etiquetado.



Otro de los temas que entró en concertación es el de los impuestos a las zonas francas que no cumplan con las metas de exportación. De ese acercamiento, Ocampo dijo que el encuentro de ayer “fue una reunión excelente”. En principio aceptan exportar, estamos viendo como sería la transición de 1 año para la internacionalización y los casos particulares. El umbral está por discutirse, precisó el ministro.



Sobre el impuesto al plástico de un solo uso, el Ministro de Hacienda dijo que “ese impuesto sigue firme”.



Lea además: Reformar horas extras podría ser "un error macroeconómico": Presidente de la Andi



“Hemos hablando todo el día. Estamos hablando con los empresarios. Estamos en sesión de diálogo... y nosotros también queremos proteger la inversión”, aseguró Ocampo.



Sobre el impuesto a las exportaciones petroleras, el ministro recordó que esa iniciativa no solo toca a Ecopetrol, también a otras empresas privadas y aseguró que ese tributo “parece tener respaldo”.



Sobre los subsidios al combustible en zonas de fronteras, dijo que en muchos casos se convierte en fuente de contrabando y se eliminaría el subsidio.

Exportaciones

Durante su presentación ante los empresarios, Ocampo aseguró que “una de las prioridades del Gobierno es la sustitución del petróleo como principal producto de exportación, por una amplia gama de productos que esperamos exportar y que con Mincomercio se planteará una política de exportaciones que incluye a las Zonas Francas.



Lea también: Ingenios azucareros y productores de caña del Valle, en alerta por la Reforma Tributaria

Posición Andi

Frente a la reforma tributaria, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que las discusiones son varias. “Creo que es válido hablar del tamaño de la reforma, entender a dónde va el gasto y es una discusión que vale la pena dar y que también va al Congreso de la República. Hay que hablar de las alternativas planteadas por el Gobierno hasta hora y entender las consecuencias”.



Agregó que en su presentación en el CEC 2022 reiteró que por ahora se centran en entender las propuestas, sus consecuencias, qué pasa con la tasa efectiva de tributación, qué pasa con la tasa combinada de compañías y socios, que puede terminar afectando fuertemente la inversión y darles elementos de juicio, incluso al Gobierno, para que sepa realmente cuál es la realidad y tomar, entre todos, la mejor decisión para el país y en eso estamos empeñados.