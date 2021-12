Inflación anual superó la barrera del 5% en noviembre, según el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en noviembre en 0,50 %, lo que representa un alza frente al dato del mismo mes del año pasado, cuando se registró en -0,15 %.



La variación anual, según las cifras del Dane, tampoco es optimista, debido a que fue de 5,26 %, que representa un incremento de 3,77 puntos porcentuales frente a la reportada en el mismo periodo de 2020, cuando estuvo en 1,49 %.



El comportamiento mensual se explicó principalmente por la variación de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,45 %), siendo esta la mayor durante el periodo de análisis, y Restaurantes y hoteles (0,93 %).



Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases de tomate (10,17 %), papas (9,88 %) y yuca para consumo en el hogar (4,03 %). Las mayores disminuciones se reportaron en las subclases de zanahoria (-5,10 %), frutas frescas (-1,74 %) y arroz (-1,13 %).

En la división de Restaurantes y hoteles los mayores incrementos se registraron en servicios de alojamiento en hoteles (1,18 %), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,05 %), y bebidas calientes (1,02 %).



En cuanto a la división de Prendas de vestir se registró una variación mensual de -0,63 %, siendo esta la menor variación mensual, jalonada por las subclases de prendas de vestir para bebés (-1,64 %), calzado para mujer (-1,48 %) y prendas de vestir para niña y niño (-1,36 %).



En Recreación y cultura se registró una variación mensual de -0,41 %, la segunda menor variación mensual, por las disminuciones de precio en aparatos de procesamiento de información y hardware (-4,21 %), paquetes turísticos completos (-2,93 %) y equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-1,81 %).

Año corrido y anual

Entre enero y noviembre de 2021, la variación del IPC total fue 4,86 %, mayor en 3,63 puntos porcentuales que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 1,23 %.



Este comportamiento se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



En cuanto a la variación anual, que se ubicó en 5,26 %, se explicó principalmente por las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 15,34 %, siendo esta la mayor variación anual.



Según el Dane, Cúcuta (0,92 %), Ibagué (0,77 %) y Valledupar (0,76 %) son las ciudades con la mayor inflación en noviembre, mientras que Bogotá a lo largo de estos once meses ha acumulado menos inflación con un 4,14 %.