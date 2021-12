El dólar cerró la jornada de este viernes cotizándose a $3.948,62 en promedio, ubicándose así $3,44 por arriba de la Tasa Representativa del Mercado, TRM.



De acuerdo con lo reportado por la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense abrió la jornada con un precio de $3.932 y la cerró a $3.966,20. El precio mínimo llegó a $3.922,50, mientras que el máximo fue de $3.973.



Este viernes se negociaron US$1.031 millones a través de 1.546 transacciones que, de acuerdo con expertos, dependieron del aumento a nivel internacional de la búsqueda de activos de riesgo a medida que los países alivian las medidas de confinamiento para enfrentar el covid-19.



Mientras los mercados financieros esperan novedades sobre la variante ómicron y en especial su transmisibilidad, resistencia a las vacunas y gravedad de los casos, la atención se mantiene en los sondeos PMI sobre la confianza en las empresas y, sobre todo, en el informe mensual del mercado laboral de Estados Unidos.

Acciones e inversiones



Las acciones europeas y los futuros de acciones estadounidenses se mostraron atentos al informe de empleos, que es clave porque podría avivar las expectativas de una reducción más rápida del estímulo de la Reserva Federal.



El índice Stoxx Europe 600 borró un avance inicial, y las caídas de los mineros y los bancos compensaron el rebote de las acciones de energía. La mayoría de los índices de referencia asiáticos subieron, pero en Hong Kong bajó un indicador de las empresas tecnológicas chinas.



Los inversionistas se asustaron por el plan del gigante de transporte compartido Didi Global Inc. para retirarse de la lista de Estados Unidos bajo la presión de Beijing y el creciente escrutinio de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos.

"Las acciones europeas ampliaron las ganancias de ayer tras otra tendencia positiva en Asia durante la noche, y antes de los datos clave de hoy. El fuerte repunte de ayer se considera una señal de que los operadores alcistas siguen en el mercado. Mientras que algunos tomaron beneficios por la incertidumbre generada por la última variante del covid, la mayoría compró la caída de esta semana, ya que la preocupación por el ómicron parece que está disminuyendo.



Aunque está claro que las cifras macroeconómicas de EE.UU. no han sido tranquilizadoras durante algún tiempo, especialmente el PIB, algunos inversores creen que las NFP de hoy podrían no cumplir las expectativas, acabando con las posturas agresivas de la Fed. La publicación de los datos de hoy será crucial, ya que proporcionará a los inversores más claridad sobre las perspectivas a corto y medio plazo, y no se espera ninguna acción de precios claramente direccional antes de la actualización de esta tarde", dijo Pierre Veyret, analista técnico de ActivTrades.



Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron, borrando parte del salto del martes después de que los funcionarios de la Fed presentaran el caso para una eliminación más rápida del apoyo de las políticas en medio de una alta inflación.

