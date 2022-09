Inflación alcanzó el nivel más alto desde abril de 1999 y en agosto llegó a 10,84 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que la inflación se siguió acelerando en agosto a una tasa de 10,84%, por un nuevo repunte del precio de los alimentos.



En términos mensuales, la inflación del octavo mes del año fue de 1,02%, mientras que en lo corrido del año, la variación del Índice de Precios al Consumidor fue de 9,06%.



Según explicó el Dane, el IPC total se aceleró principalmente por un fuerte incremento en los precios de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y el de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más se aceleró con una inflación de 1,85% y mientras que la división de Bienes y servicios diversos fue la segunda que más subió con 1,54%.



En agosto, los alimentos que presentaron los mayores incrementos de precio fueron la cebolla (11,70%), la arracacha, el ñame y otros tubérculos (11,30%) y el azúcar y otros endulzantes (6,84%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron las papas (-9,31%), moras (-2,60%) y zanahoria (-1,76%).



En caso de la división Bienes y servicios diversos fue la jalonada los seguros de vehículos y otros relacionados con el transporte, cuyos precios aumentaron 5,05% en agosto. También por los artículos para higiene corporal (2,62%) y los artículos personales varios (2,15%).



De acuerdo con el Dane en esta división, cuatro subclases no presentaron variación, que son los certificados; documentos administrativos y pagos de honorarios, servicios auxiliares y financieros prestados a cambio de una comisión explicita; seguros médicos, de accidentes y medicina prepagada y, por último, cuotas moderadoras a EPS.



La inflación total estuvo muy arriba de lo que esperaba el mercado financiero, que proyectaba, en promedio, una inflación de 10,02% en agosto y de 0,54% en el mes.



La inflación anual de 10,84%, es la más alta desde abril de 1999 cuando la variación anual se ubicó en 11,17%. "El resultado que estamos entregando de 1.02% se sale de todos los rangos de las expectativas y nos muestra que en esas valoraciones que estaban haciendo los agentes del mercado del desempeño de los precios en agosto. Hubo elementos que no estaban percibidos como el rompimiento de la tendencia del comportamiento de los alimentos", explicó Julieth Solano, subdirectora general encargada del Dane.