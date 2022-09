"Dragado de Buenaventura no empezará desde cero": Guillermo Reyes, ministro de Transporte

Los proyectos de infraestructura vial son eje fundamental para promover la competitividad del Valle del Cauca. Obras como la terminación de la doble calzada Buga – Buenaventura; construcción de la vía Mulaló – Loboguerrero; dragado del canal de acceso al Puerto de Buenaventura; ampliación de la pista del aeropuerto de Buenaventura y el Tren de Cercanías, han estado durante más de una década a la espera de ser ejecutadas.



Esta semana con la firma del contrato de la terminación de los 35 kilómetros que hacen falta en la doble calzada Buga- Buenaventura, los vallecaucanos ven una luz de esperanza sobre la culminación de este importante proyecto.



En este sentido el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, dijo que este Gobierno tiene como prioridad el Valle del Cauca y la ejecución y viabilidad de propuestas que no solo beneficiarán la región, sino el país.



Reyes habló con El País acerca de los planes que tiene el Gobierno Nacional en relación a las obras viales en la región.



Hay una gran preocupación en el Valle del Cauca sobre el futuro de la vía Mulaló – Loboguerrero. La licencia ambiental sabemos que ya está aprobada. ¿Realmente, qué es lo que ha pasado para que esta obra no se haya ejecutado?

Vamos a hacer una reunión en la presidencia del Senado de la República con los actores del consorcio de la vía Mulaló – Loboguerrero. Hay trabas en cuanto al incremento de los valores. El Consorcio dice que quiere terminar el contrato porque dichos valores se incrementaron. Además, porque el Gobierno anterior no aceptó el Concesionario y se fue al Tribunal de Arbitramento, que tiene a su cargo definir esa diferencia en cuanto al desequilibrio económico del contrato. Lastimosamente el acuerdo fracasó y ahí quedaron las cosas. Convoqué a la presidenta de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez, para que nos sentemos a dialogar con el Presidente del Senado, el Presidente de Fenalco y el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para buscar un diálogo directo que nos permita encontrar un acuerdo en el que superemos las diferencias que existen y busquemos cómo reanudar la concesión del contrato. Corficolombiana ha mostrado la voluntad de trabajar con este Gobierno y encontrar una salida que resuelva definitivamente este problema.



Así las cosas, señor Ministro, ¿usted confía en que esta obra se inicie y por qué no, se entregue en el transcurso de este Gobierno?

Espero que en la cita que tenemos programada para el 13 de septiembre encontremos una solución amigable. Les pediré a la Procuraduría y la Contraloría que nos acompañe y tratar de llegar a un acuerdo. Los recursos están en una fiducia y la idea es que podamos reanudar el proceso este año para que el Consorcio pueda trabajar en los diferentes frentes que tiene. Esperamos que el proyecto pueda ser entregado antes de que finalice este gobierno.



Otro proyecto clave para el Valle es el dragado del canal de acceso al Puerto de Buenaventura. El Gobierno pasado declaró fallida la APP. Ahora la preocupación de los vallecaucanos es si este nuevo Gobierno va a dar continuidad con lo que ya se ha adelantado, o se va a arrancar de cero...

Aproveché mi visita a Cali para hablar con el Alcalde de Buenaventura. Para este lunes 5 de septiembre tenemos programada una reunión con algunos representantes del Puerto y la ANI para estudiar toda la estructuración del proyecto. Existe una propuesta de que compremos una draga que funcione en el Pacífico y otra que funcione en el Atlántico sobre la zona del Canal del Dique. El tema del dragado es un tema fundamental para la operación del comercio y vamos a buscar cómo solucionarlo. El dragado es una prioridad para el Gobierno Departamental y por supuesto para el Ministerio de Transporte.



Pero entonces, Ministro, para dar respuesta a mi pregunta, ¿van a continuar con lo que ya se había avanzado, o se va a plantear otro tipo de propuesta?

Por su puesto, podemos seguir con lo que se ha avanzado. Volver a empezar procesos es lo menos que puede pasar. Es tener que esperar otros tres o cuatro años que generarían unos problemas muy graves, tanto para el Puerto como para el Canal del Dique y los habitantes aledaños al río. Entonces la solución que vamos a buscar estará basada en lo que ya está estructurado.



Los vallecaucanos sienten que el Gobierno anterior le incumplió al Valle. ¿Este Gobierno está dispuesto, al menos a que se avancen en las obras que son importantes para la competitividad del departamento y del país?

Claro que sí y el primer paso lo dimos esta semana con la firma de la concesión de la vía Buga - Buenaventura. Esperamos dejar resuelto en las próximas semanas el tema de Mulaló- Loboguerrero; estamos trabajando con el proyecto de lo que sería una gran obra a largo plazo que es la vía Buenaventura – Puerto Carreño, que unirá el Pacífico con el centro del país. El tema del Tren de Cercanías también es muy importante y esperamos que este tema ya esté estructurado para enero, porque la idea no es extenderlo solamente al área metropolitana de Cali, sino que podría unir a Popayán y al Eje Cafertero. Así que ese es un proyecto importante de transporte de pasajeros, pero también de transporte de carga.



De otro lado, tenemos la reactivación de la vía férrea que permita recuperar el ferrocarril del pacífico, que lamentablemente tiene un problema de caducidad. Me dijeron que hay recursos por $93.000 millones, por lo que tenemos que estudiar si lo que ya está formulado sobre este tema se podría reformular y volverlo a presentar e impulsarlo.



El tema de los aeropuertos también hace parte de este proceso. El de Buenaventura, el de Cali y otros de la zona.



Precisamente, el aeropuerto de Buenaventura siempre ha buscado la ampliación de la pista, pero siempre le han sacado peros. ¿Qué hay en concreto sobre este tema?

Allí hay un tema de consulta previa. Ya acordamos con el Alcalde de Buenaventura que vamos a adelantar con Invías reuniones para discutir temas como el impuesto predial que se acerca a una cifra de los $300.000 millones que los tienen embargados. Esa discusión jurídica la tenemos que resolver con la Dian y el Ministerio de Hacienda.



¿Para usted, cuáles son los proyectos que sí pueden salir avantes en este Gobierno?

Indudablemente resolver la crisis del transporte masivo MÍO de Cali. Si eso no lo resolvemos el Tren de Cercanías no va a funcionar. Para el 14 de septiembre programamos una reunión con Asocapitales para estudiar el problema.



El tema de la conexión a Buenaventura, así como el dragado y las vías, como la doble calzada Buga – Buenaventura y Mulaló– Loboguerrero.

Otro punto fundamental son las vías terciarias. Ese es un componente esencial para este Gobierno y vamos a empezar a hablar de los caminos vecinales. Hay muchas solicitudes y propuestas para el Valle y el Pacífico, a las que el Presidente les quiere dar prioridad, pues son el eje del desarrollo económico y productivo de esa Colombia excluida.



¿Cuál es su mayor preocupación para la ejecución de estos proyectos claves para el departamento y la región Pacífico?

La mayor preocupación es presupuestal, por dos razones. La primera es el tema de la ola invernal. Estamos haciendo fuerza para que no sea tan grave como la diagnostica el Ideam. Y dos, el Gobierno anterior presentó la partida presupuestal 2023 con un recorte de $2,5 billones para obras viales y ese es el dinero que más nos golpea para la ejecución de las vías terciarias.



El Gobierno y la bancada del Valle del Cauca estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperar ese monto y que quede dentro de nuestro presupuesto para el 2023.



¿Si los recursos que arroje la reforma tributaria no son los esperados, quedamos en veremos con estos proyectos?

No. El Presidente de la República tiene un gran compromiso con esta región, con las vías terciarias y estoy seguro de que esta preocupación la vamos a superar y reactivaremos las obras viales.