Historias de 'pequeños gigantes' que mueven la economía vallecaucana

Cuando visitar las casas de otros durante la cuarentena era algo totalmente inviable, los precursores de Cine Mulato le enviaban a sus clientes una guía para que ellos mismos se grabaran en casa. Era una especie de formato con instrucciones dibujadas: elija un lugar con buena luz, ponga su celular en horizontal, filme en calidad Full HD, si va a hablar utilice los audífonos, etc. Posteriormente, recibían todo el material, lo editaban y en pocos días el video estaba listo para difundirse.



Valeria Celis Filigrana y Cristian Alfonso Silva son los cerebros jóvenes detrás de Cine Mulato, un emprendimiento audiovisual que —al igual que otros de tecnología— era una gran apuesta en medio de la contracción económica de la pandemia, sobre todo de la pequeña economía, cuando hubo una reducción del 29 % de las MiPymes que se registraron en la Cámara de Comercio de Cali al comparar el primer semestre del 2019 con el del 2020.



Celis Filigrana hace un breve repaso de la historia de la empresa: “Nosotros la fundamos en julio del 2019, año en el que no tuvimos tanto rendimiento, dado que nuestro modo de trabajo en casa no calaba tanto para ese momento. Sin embargo, tras la llegada del covid, ya teníamos experiencia en el manejo de plataformas para transmisiones en vivo y colaborar en reuniones o eventos online. Pagamos publicidad en Instagram, creamos nuestra página web y no dejábamos de dedicarnos a la posproducción de videos, que es nuestro enfoque”.



Esto les ha permitido colaborar en cuatro películas, como ‘Zapata, el gran putas’, ganadora del premio India Catalina a Mejor Documental, o ‘Huella y Camino: la historia de Kraken’, transmitido en el Canal Telepacífico. Además, han logrado ganarse un lugar en el Salón de Productores del Festival de Cine de Cali y haber participado dos años consecutivos en el MEC-Cali Creativa.



“Nuestra meta es llegar a más clientes y ante todo que Cine Mulato se posicione como una de las empresas audiovisuales más fuertes en el Valle del Cauca para el 2022”, asevera Celis.

Según Yitcy Becerra, directora de la Asociación de Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en el Valle, durante la pandemia no solo se destacaron las empresas emergentes en tecnología, sino también en el aseo para implementar los protocolos de bioseguridad o en la venta y distribución de alimentos. Sin embargo, Becerra afirma que no hubo sectores ganadores durante el paro, dados los bloqueos y desabastecimiento de diferentes productos básicos.



“Si nos basamos en el registro de la Cámara de Comercio, podemos decir que solo en ese periodo de tiempo hubo 14.000 unidades de micronegocios y microempresas cerradas tanto en Cali como en el resto del Valle. Eso hizo que se vieran envueltos en la insolvencia, lo que a su vez puso en riesgo más de 10.000 empleos”, explica.



La líder gremial destaca que estas afectaciones son imprescindibles tenerlas en cuenta por una economía que aporta alrededor de 880.000 empleos formales en Cali y su área metropolitana, además de que su participación en los ingresos por el PIB del Valle oscila entre el 35 % y 40%.



Pese a esto, Becerra expresa que los alivios económicos no han sido suficientes para solventar a la mayoría de las MiPymes de la región. “En el caso del Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, este solo llegó a un poco menos del 10 % de las empresas totales del Valle, a pesar de que Acopi insistió en el Congreso que se cambiara el requisito básico para que el Programa llegara a organizaciones con un empleado en adelante. Hubo una total desconexión y menos del 5 % de las MiPymes de la región fueron beneficiadas. No ha habido recursos adicionales, salvo créditos, asesorías y capacitaciones”.



¿Pero entonces cómo los pequeños empresarios del Valle logran sobrevivir pese a estas dificultades? La directora regional de Acopi no le cuesta encontrar la respuesta en una palabra: resiliencia. “Su capacidad de recuperación es enorme. Se les puede llamar héroes o valientes, porque sacan su emprendimiento solos”.

Frente a este panorama, las autoridades regionales ya han hecho una serie de anuncios al respecto. El más reciente fue Valle INN Comunas por parte de la Gobernación, que en una primera etapa busca beneficiar a los emprendedores y propietarios de MiPymes de las comunas 1, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 de Cali, con posibilidad de postularse hasta el 6 de octubre en: http://sigesi.valledelcauca.gov.co/comunas-2021.



“Entramos con nuestro programa de emprendimiento y desarrollo económico para apoyar a quienes producto de la pandemia, de la época invernal o el paro vieron afectadas sus unidades productivas. El fondo cuenta con $10.218 millones para apoyar a la comunidad de la capital, donde generaremos 9.984 empleos”, informó hace poco Clara Luz Roldán, mandataria de los vallecaucanos.



A esto se suman los $30.000 millones del Fondo Solidario para la reactivación económica de Cali a través de capital semilla para fortalecer emprendimientos y trabajadores informales, capital de trabajo dirigido a las MiPymes y los microcréditos con un monto máximo de $22,7 millones. Y si bien no se han dado nuevos anuncios por parte de la Alcaldía desde que el Concejo lo aprobó en junio, se espera que el Fondo se implemente antes de finalizar el año.



“El pequeño comercio es fundamental en dos sentidos. Primero, somos los mayores generadores de empleo para estratos 1, 2 y 3, con lo que a través del trabajo capacitamos esa mano de obra para que prosperen profesionalmente o también hagan emprendimiento. Y segundo, nuestros productos tienen precios accesibles a una población con poco poder adquisitivo”.



Esas palabras son de Édison Giraldo, quien de la mano de Michel Cadavid -su esposa-, fundaron hace cinco años Kaprica Cosmetics, una empresa de belleza con base en el centro de Cali. Su apuesta inicial es la venta de maquillajes, cosméticos, sombras, iluminadores, brochas o empaques para artículos con estos fines. Tiempo después, durante el 2020, nació una marca secundaria, Akarella Cosméticos, enfocada en cremas faciales y esmaltes.



“Crecer ha sido un proceso complicado, pues al ser Colombia un país que no es tan fuerte en la industria del maquillaje, a uno le cuesta encontrar insumos, pero eso nos ha retado a producir la mayoría de nuestros productos. Al principio, solo éramos mi esposa y yo, pero ahora ya son 10 empleados en la empresa y estamos pensando exportar a Estados Unidos con ayuda de la Cámara de Comercio”, cuenta Giraldo, mientras de fondo se escucha el ajetreo del festival de Expobelleza de Medellín, al que Kaprica Cosmetics fue invitado este año.



El emprendimiento de la pareja de esposos está ubicada en el sexto piso del Edificio Shanghai, en donde -al igual que otras decenas de centros comerciales- siempre es fácil encontrar un movimiento vertiginoso en las mañanas de cada sábado. El jadeo de quien carga tres cajas de mercancía, el cliente que pide rebaja y el dulce tintineo de las cajas registradoras son los sonidos que ambientan el desarrollo de la pequeña economía, aquella aporta una cuarta parte del PIB de la región ¿Pequeña? Esto solo es una forma convencional de etiquetarla, pero no de medir su peso en oro.

Valeria Celis Filigrana y Cristian Alfonso Silva posan para un retrato. Ambos jóvenes fundaron en julio del 2019 Cine Mulato, emprendimiento audiovisual. Jorge Orozco - El País

Estrategia: ‘Caleño compra Caleño’

Desde que se lanzó el 28 de julio de este año, la estrategia ‘Caleño compra Caleño’ ya se ha realizado dos veces hasta la fecha, con el fin de motivar la compra de productos locales por parte de los mismos residentes de la ciudad.



El proyecto es liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha afirmado que con ello también se busca reactivar la economía y reconstrucción de las empresas y emprendimientos afectados tras la pandemia.



El Rancho Cañasgordas y el Centro Comercial de Estación han sido el escenario para estas jornadas. La última se realizó entre el 1 y 4 de septiembre en la carrera 9 entre calles 17 y 19 del barrio Sucre, en el centro de Cali.