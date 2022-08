Gustavo Petro defendió la necesidad de una reforma agraria ante la Andi

El presidente Gustavo Petro les cumplió la primera cita a los empresarios del país, en un encuentro marcado por su defensa de una "reforma agraria" y de la producción como eje de la competitividad y la generación de riqueza.



El último día del séptimo Congreso Empresarial Colombiano de la Andi estuvo marcado por una latente expectativa de si el nuevo mandatario atendería la invitación y clausuraría el encuentro, como tradicionalmente lo han hecho en otros años los anteriores líderes de la Casa de Nariño.



"¿Qué es riqueza y cómo se crea? Nosotros desde la campaña y desde antes estamos planteando la necesidad de crear riqueza en Colombia. No planteamos solo distribuir lo que existe, que es muy pobre, sino cómo crear riqueza", dijo Petro en un discurso que comenzó en tono teórico, ante un auditorio lleno de hombres y mujeres de negocios, que esperaron su llegada hasta las 6:15 pm.



"Esto comienza con una reforma agraria. Porque la primera actividad productiva es la agricultura. Si no hay una producción agraria eficaz, el proceso subsiguiente de construcción de la industria se puede frenar", dijo Petro.



El primer mandatario llamó la atención sobre la falta de una reforma agraria "desde hace décadas", y también resaltó que hoy el Estado no está presente en la industria.



Sus mensajes en favor de una reforma agraria y el concepto de poner a producir la tierra fueron recibidos con aplausos por los empresarios.



"Si se quiere industrializar a Colombia hay que modernizar el agro, lograr que la tierra sea el instrumento productivo. Parte de la reforma tributaria tendría que ver con ello, aunque José Antonio ha dicho que no nos metamos mucho con los impuestos locales, el impuesto predial tiene que tener una característica diferenciadora, tanto en la ciudad como en el campo".



Mencionó el concepto de "impuestos diferenciales según la producción", y señaló que "buena parte de la inmensa desigualdad social no tiene que ver con que aún se mantiene en este país la idea de que la riqueza es igual a tener tierra".



La expectativa de si Petro llegaría o no venía alimentada por el fuerte discurso frente a las empresas que lo ha caracterizado, materializado en una dura propuesta de reforma tributaria que ha levantado resquemor en varios sectores productivos.



El congreso estuvo, sin embargo, marcado por la presencia del equipo y los postulados del nuevo gobierno. Los ministros de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo; de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, participaron no solo en conferencias y paneles, sino que además, sostuvieron reuniones de trabajo a puerta cerrada con empresarios de distintos sectores.