Grupo Gilinski revela detalles sobre sus planes si logra adquirir más del 50 % de Nutresa

Cuando los empresarios antioqueños decidieron crear el otrora Sindicato Paisa, hoy Grupo Empresarial Antioqueño, GEA), su primera misión fue el rescate de la entonces Compañía Nacional de Chocolates, el actual Grupo Nutresa. Para lograrlo, unieron esfuerzos y adquirieron las acciones que Jaime Michelsen tenía en la empresa.



Hoy, Nutresa tiene 101 años de operaciones y casi 46.000 empleados. Está presente en 14 países con 47 plantas de producción y sus marcas se comercializan en más de 80 países del mundo. Además, cuenta con ocho categorías de negocios: cárnicos, galletas, chocolates, Tresmontes Lucchetti (Tmluc), café, alimentos al consumidor (restaurantes y bares), helados y pastas.



Y ahora, si la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada por el Grupo Gilinski a través de Nugil por más de 50% de Nutresa es exitosa, el nuevo dueño busca convertirla en la “primera empresa colombiana global”.



La propuesta avanzó la semana pasada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que autorizaron la OPA. El comprador potencial debe divulgar los detalles de la oferta y se trazará un plazo de entre diez y 30 días hábiles para que los accionistas que desean aceptar la compra de sus títulos manifiesten su intención de vender de manera formal.



En este mismo lapso y hasta máximo dos días antes de que se culmine el tiempo estipulado, quien se encuentre interesado podrá presentar una OPA competitiva y pujar por quedarse con las acciones.



Jaime Gilinski, quien lidera el Grupo Gilinski, habló sobre los planes que tiene con Nutresa, de ser adquirida. Aseguró que la sede de la compañía será siempre en Medellín y que espera contar con el apoyo y liderazgo de Carlos Ignacio Gallego, quien preside la empresa de alimentos.

¿Por qué quieren comprar Nutresa?



Nutresa es una gran empresa de alimentos, con más de 100 años de experiencia y tradición, con un excelente equipo directivo, productos y marcas muy reconocidas, constante innovación, liderazgo en responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad, y con un potencial de convertirse en una de las empresas más importantes del mundo.



Espero, si somos exitosos en esta adquisición, poder continuar aportando a ese crecimiento y apoyando a Antioquia en su constante desarrollo.



¿Cuáles son los productos más seductores y con mayor futuro de la empresa?



Todos los productos en las diferentes categorías son líderes en sus mercados. Ese liderazgo es por la excelente calidad y constante innovación de productos. Los productos saludables van a ser los que tengan mayor futuro.



¿Por qué acudir a una OPA hostil?



Esta no es una OPA hostil. Estuvimos trabajando durante más de 18 meses analizando esta potencial adquisición. Teníamos que ser muy cuidadosos con mantener la confidencialidad para evitar especulaciones en el valor de la acciones por ser una compañía pública.



Nuestra oferta, con una prima de aproximadamente 40%, es una oportunidad para que los accionistas recuperen su inversión. Los accionistas son los únicos que no se han beneficiado en los últimos 10 años porque el retorno a su inversión no se ha dado. Las acciones de Nutresa han caído más de 50% en dólares en ese periodo.

"Queremos que continúen con nosotros el presidente y los directivos porque los respetamos como excelentes profesionales" Jaime Gilinski Líder del Grupo Gilinski

¿Es una apuesta por el mercado local, el de la región de Antioquia en particular?



Sí. Es una apuesta para continuar creciendo y apoyando a Antioquia. Vamos a continuar todos los proyectos de responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad en los que Nutresa se ha comprometido.



Es una oportunidad para que los accionistas minoritarios, fondos de pensiones y todos los accionistas, en general, reciban una prima que va a permitir que más $8 billones entren a la economía y, especialmente, a Antioquia, lo cual va a generar más oportunidades, bienestar, nuevos emprendimientos, y muchos accionistas que van a poder tener una liquidez para poder apoyar a Antioquia y a sus familias.



¿Dónde será la sede de Nutresa y cuál será su alta gerencia?



La sede será siempre en Medellín. Espero poder contar con el apoyo y liderazgo de Carlos Ignacio Gallego, uno de los más reconocidos líderes empresariales de la región y de todo su equipo directivo y colaboradores.



¿Cuáles son los escenarios de respuesta que podría dar el GEA que han evaluado?



Esta es un oferta muy sólida para todos los accionistas, especialmente para los accionistas minoritarios y fondos de pensiones, que no han visto un retorno sobre sus acciones en los últimos 10 años.



Grupo Sura, Argos y las otras empresas del GEA tienen la oportunidad de recibir una prima muy importante que les va a permitir crecer sus negocios core, reducir la deuda e invertir para continuar dando más valor a sus accionistas.



Los directivos y miembros de las juntas directiva tienen una responsabilidad fiduciaria para con sus accionistas y espero que al ver esta oportunidad reconozcan que sus acciones no han subido en los últimos 10 años y esta oferta les da la oportunidad de generar valor a sus accionistas.



¿Si el GEA lanza una OPA competitiva existe la posibilidad de que ustedes empiecen una guerra de OPA? ¿hasta qué precio de compra va a ofrecer?



Hemos hecho una oferta de US$7,71 por acción. Es una prima de aproximadamente 40% sobre el valor inicial. Al revisar transacciones similares, las primas promedio son de 30%.



Creemos que es una oferta sólida y que reconoce una prima muy importante para todos los accionistas.



¿Han evaluado que Protección pueda bloquear la OPA o debe vender para dar utilidades a sus afiliados a sus fondos?



Protección tiene una responsabilidad fiduciaria con todos sus afiliados. Esta oferta debe ser considerada muy seriamente y espero que al analizar las ventajas para generar a todos sus afiliados una prima de casi 40% en las acciones de Nutresa, decidan vender para darles la oportunidad de un retorno de inversión muy importante a sus afiliados antes de terminar 2021.



Todos los fondos de pensiones, estoy seguro, van a apoyar esta venta para mejorar la rentabilidad de sus afiliados, lo cual es la responsabilidad fiduciaria de sus administradores.



Si la OPA es exitosa, tendrían participación sobre los grupos Argos y Sura e, indirectamente, también sobre Bancolombia. ¿Haría unas OPA adicionales por estas entidades?



Estamos concentrados en la OPA de Nutresa. Toda nuestra dedicación está en esta OPA. Esperamos ser exitosos.



¿Qué va a pasar con la familia real de Abu Dhabi? ¿llegan solo en un primer momento al negocio a apoyar con recursos y después salen o se mantendrán en la operación de la empresa?



Nuestro socio en Abu Dhabi tiene un interés muy especial en Colombia y Latinoamérica. Esta es la primera de muchas inversiones que vamos a hacer en la región.



Es por eso que la inversión en Nutresa debe ser un éxito para Antioquia y todas las personas vinculadas a Nutresa.



Tenemos el compromiso de seguir apoyando todas la actividades de responsabilidad social y ambiental y mejorando la calidad de vida de todos.



Antioquia se está transformando en una sociedad cada día más empresarial y digital. Queremos apoyar todas esas iniciativas para el bienestar y desarrollo de Antioquia.



Esta es la primera de muchas inversiones que vamos a hacer en la región con nuestro socio en Abu Dhabi

¿Esta inversión tan importante es una demostración de confianza en Colombia?



Creo en Colombia. Los Gilinski y nuestro socio en Abu Dhabi vamos a continuar apoyando a Nutresa para que siga creciendo y apoyando a Medellín y Antioquia.



¿Si la OPA es exitosa cuáles son sus planes?



Espero que seamos exitosos. Vamos a continuar creciendo a Nutresa y apoyando el desarrollo y bienestar de Antioquia y de Colombia. Vamos a apoyar la internacionalización de la compañía a nuevos mercados, donde nuestros socios de Abu Dhabi tienen muchas relaciones y sinergias.



Tengo mucha fe de que con el apoyo de los directivos de Nutresa y de todos sus colaboradores vamos a continuar con éxito y seremos la primera compañía colombiana global, contribuyendo al crecimiento y desarrollo en todos los países en que estemos presentes.



¿Qué les diría usted a los administradores de Nutresa y al GEA después de iniciar esta oferta pública?



Si tengo la oportunidad, le comentaría al presidente de Nutresa que espero que continúe apoyando y liderando Nutresa con nosotros y con su equipo directivo. A los presidentes de Sura y Argos les diría que esta oferta les da la oportunidad de dejar un legado a sus accionistas de recuperación de su inversión que no han tenido en los últimos 10 años, y que la prima tan importante que van a recibir les va a ayudar a fortalecer a sus empresas en beneficio futuro de sus accionistas.



Nuestro compromiso es continuar apoyando los programas de responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad de Nutresa.



Los accionistas de Nutresa van a recibir un retorno a su inversión que no han recibido en estos años.