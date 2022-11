Falta de interés y de liderazgo, los problemas eternos de la vía Buga - Buenaventura

"El Gobierno Nacional trata al departamento con paños de agua tibia. Falta interés por parte de las fuerzas vivas del Valle para exigir al Ministerio de Transporte, a Invías y a la ANI rendición de cuentas y soluciones inmediatas”.



Así lo dijo Óscar Isaza Benjumea, presidente del Grupo Empresarial del Pacífico, Gepsa, para quien la falta de gobernabilidad en la ciudad-puerto y la falta de presión por parte de los gremios y empresarios del Valle, sumado a los actos de corrupción, son las causas para que las obras del corredor logístico de Buenaventura no se hayan ejecutado.



“En el Valle parecemos anestesiados. Es desconcertante la falta de atención que se ha tenido por parte del Gobierno Nacional y hoy en día es la única vía 4G del Valle que no ha iniciado su ejecución. Nadie dice nada porque priman los intereses particulares”, sostuvo el empresario.

Similar apreciación tiene el representante a la Cámara Christian Garcés, quien manifestó que la respuesta lenta del Gobierno se debe al “bajísimo liderazgo de la Alcaldía de Buenaventura. Hay intereses económicos que afectan el liderazgo del Pacífico e intereses de empresarios que bloquean iniciativas en el puerto. Por ejemplo, en este momento no está claro cómo se van a financiar las obras del dragado”.



El Representante a la Cámara señaló que “sí ha habido presión por parte de los gremios, la Gobernación y el bloque regional y de congresistas, pero “a esta vía le ha pasado de todo; contratistas que no cumplieron, obras mal diseñadas que requirieron de presupuestos adicionales, problemas de derrumbes, etc.



Ha sido una sumatoria de situaciones adversas. “Para mí, la vía Mulaló - Loboguerrero fue mal diseñada, terminaron las comunidades oponiéndose y además se requirieron inversiones adicionales para estudios de protección del medio ambiente”, añadió.



Comentó que, “yo veo un Gobierno Nacional más interesado en repartir pan y circo que en hacer las grandes obras de infraestructura que garantizan la competitividad en la región y el país”.



Por su parte, el congresista Duvalier Sánchez, dijo que las obras del corredor logístico se suman a los muchos de los proyectos del Valle que se han quedado sin ejecución, debido a factores como la falta de una unión más sólida y clara de los líderes gremiales y gubernamentales.



“No tenemos la atención del Gobierno porque no hemos logrado poner por encima los intereses de la región sobre los intereses partidistas y con eso se ha causado una gran afectación no solo al puerto sino a la región”, expresó el congresista.



¿Qué dicen los gremios?

Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, señaló que como gremio han insistido en que haya un tratamiento especial con este corredor logístico, dada su importancia para todo el país.



“La más afectada es la comunidad de Buenaventura que depende de que lleguen los vehículos, el comercio, la gastronomía y el abastecimiento de los productos alimentarios, pues el 80% de los insumos provienen del interior del país”, sostuvo el líder gremial, quien agregó que “este corredor históricamente ha tenido muchos problemas a nivel de servicio, muchos cierres. El proyecto por fin se licitó y está pendiente por firmar el inicio de obras el próximo mes”.



Entre tanto, Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, dijo no estar de acuerdo con quienes piensan que ha faltado empuje en busca de atención por parte del Gobierno.



“Tanto gremios como bloque parlamentario y la Gobernación del Valle, hemos estado haciendo las gestiones necesarias para que las agencias nacionales entiendan la importancia de esta vía para el desarrollo social y competitivo de la Nación. Este es un tema que tiene que ver con la competitividad del país y así se lo hemos hecho saber al Ministro de Transporte, quien se ha reunido en dos oportunidades con el bloque parlamentario y los gremios regionales”, aseguró el Presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



Recalcó que “esta vía se ha encontrado con múltiples inconvenientes técnicos en la parte de ejecución administrativa, que llevó a la ANI a tomar decisiones que generaron retrasos importantes”.



Juan David Castaño, gerente regional de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, sostuvo que “esta vía ha corrido con la mala suerte de caer en manos de contratistas con problemas de corrupción que postergan las obras. El Estado Colombiano es muy garantista. Se han querido hacer intervenciones, pero los problemas legales han limitado la posibilidad de mitigar la afectación que ha tenido por el vencimiento de esos contratos. Los plazos son más demorados de lo que uno quisiera”.



“Esta es una de las obras con mayor complejidad en temas de ingeniería, pues su geología es muy joven y genera más dificultad en la ejecución de los trabajos”, añadió.



El tiempo pasa y lo único cierto es que esta vía, estratégica para el desarrollo económico del suroccidente colombiano, lleva más de una década esperando una intervención que le dé la importancia que realmente tiene.