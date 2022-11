Ministro de Hacienda anuncia que en 2023 presentará reforma tributaria territorial 

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al cierre del Congreso de Infraestructura en Cartagena se refirió a varios temas que ocuparán la agenda para su cartera durante el último mes del año, incluso adelantó el término de reforma tributaria regional, en el que hizo referencia a un nuevo proyecto para 2023.



La nueva propuesta del Ministro se refiere a un ajuste en la tributación por regiones, que según él no sería comparable con una tributaria como la que se logró este año, sino un ajuste. "Además basado en la Misión de Descentralización, en la que están involucrados la conferencia de Gobernadores y Asocapitales" agregó Ocampo.



"Con el fin de lograr una armonización en materia de impuestos en todos los municipios y departamentos del país, trabajaremos en una Reforma Tributaria Territorial. Este proyecto no buscará aumentar la carga tributaria, sino racionalizar la compleja estructura existente", explicaron también desde Hacienda.



Ocampo dio a conocer la propuesta luego de referirse a la evasión de impuestos en el país. Cabe recordar que esta semana la Dian informó que entre enero y octubre de este año se llegó a un recaudo tributario bruto de $191,73 billones, un incremento de 35% frente al mismo periodo de 2021.



Según la entidad, esto representa un cumplimiento de la meta de 108,4%. Ocampo explicó que ese porcentaje extra se explica por control a la evasión, es decir medidas que se han logrado para que más personas le rindan cuentas "como debe ser" al fisco.



Por eso mismo le pidió a la Dian un informe de cuánto podría ser el impacto de la evasión a luz de nuevas investigaciones actualizadas. Hoy se estima que son entre $40 y $80 billones por año, pero el Gobierno quiere aclarar las cifras. Ocampo explicó que "cuando hablamos al comienzo de la reforma tributaria, decíamos que los impuestos debían aumentar entre $20 y $25 billones. Cuando superemos esa meta podemos promover una reforma tributaria que baje impuestos".



Es decir, hasta que las metas antievasión no muestren resultados de por lo menos $20 billones, no se realizarán cambios importantes en pro de la reducción de impuestos.



Pero lo que sí pasará el próximo año es que "el Gobierno presentará una reforma tributaria de impuestos departamentales y municipales, pero eso es más como una racionalización de un sistema que es muy complejo casi caótico en algunos casos para tener un único sistema mejor".